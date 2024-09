To koniec! Coco Gauff podjęła ostateczną decyzję

Coco Gauff odpadła w 4. rundzie US Open, przegrywając z rodaczką - Emmą Navarro - 3:6, 6:4, 3:6. Zeszłoroczna mistrzyni nowojorskiego turnieju zagrała grubo poniżej oczekiwań. W całym meczu popełniła aż 19 podwójnych błędów serwisowych i 60 niewymuszonych błędów.

Dla Gauff to kolejne rozczarowanie w tym sezonie. Przed US Open Gauff odpadła po pierwszym meczu turnieju w Cincinnati, po drugim spotkaniu w Toronto, w 1/8 finału igrzysk olimpijskich i 4. rundzie Wimbledonu.

Ostatni raz z bardzo dobrej strony Amerykanka zaprezentowała się na przełomie maja i czerwca, kiedy dotarła do półfinału French Open. Tam przegrała jednak z późniejszą triumfatorką - Igą Świątek - 2:6, 4:6. Podobnie było w Australian Open, bo w półfinale Gauff przegrała z Aryną Sabalenką 6:7(2), 4:6.

Po ostatniej porażce z Navarro na Gauff spadła krytyka. Ale nie tylko na nią. Dostało się też jej trenerowi - Bradowi Gilbertowi. Ten nie tylko pełni funkcję szkoleniowca 20-latki, ale przy okazji wielkoszlemowych turniejów jest też ekspertem telewizji ESPN.

Gauff zwolniła trenera

Kibice zwracali uwagę, że to przede wszystkim Gilbert winien jest regresu formy Gauff i braku postępów w jej grze. Po porażce w Navarro zaczęły się pojawiać plotki o rozstaniu tego duetu. Teraz są one już faktem. Gauff zwolniła szkoleniowca.

Gilbert współpracował z Gauff od lipca zeszłego roku. Najpierw był jej konsultantem, później dołączył na stałe do sztabu i został jej trenerem. Mimo że wspólnie osiągnęli wielki sukces na zeszłorocznym US Open, to ostatnio wiadomo było o tarciach.

Najgłośniej było o tym w lipcu, kiedy Gauff również przegrała z Navarro w 4. rundzie Wimbledonu. - Nie zawsze patrzę w stronę swojego boksu. Dzisiaj był jednak ten jeden z nielicznych momentów, kiedy czułam, że nie miałam rozwiązań - mówiła Amerykanka.

- Nie zawsze proszę o pomoc. Ale dzisiaj było inaczej, bo nie wiedziałam, co robić. Potrzebowałam więcej wskazówek od swojego boksu - dodała.

Już wtedy jako winnego wskazywano Gilberta. Po ostatniej porażce z Navarro trenera Gauff skrytykowała m.in. była trenera Sereny Williams, Rennae Stubbs, a ofertę poprowadzenia Amerykanki na Twitterze niespodziewanie złożył Nick Kyrgios.

Tę propozycję należy rozpatrywać w kategoriach science fiction. Na razie nie wiadomo też, kto w przyszłości zostanie nowym trenerem Gauff. 63-letni Gilbert to były tenisista. W zawodowej karierze zdobył 20 tytułów, był 4. zawodnikiem rankingu ATP, doszedł do ćwierćfinału Wimbledonu i US Open, a w 1988 r. zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Seulu.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Gilbert został trenerem. Z największym powodzeniem prowadził Andre Agassiego, później trenował też m.in. Andy'ego Roddicka, Andy'ego Murray'a oraz Keia Nishikoriego.