Olimpijka walczy o życie po ataku byłego partnera. Aż brakuje słów. "Podpalił ją"

Rebecca Cheptegei brała udział w niedawnych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Reprezentantka Ugandy wystartowała w biegu maratońskim kobiet, w którym zajęła jednak dopiero rozczarowujące 44. miejsce. A mowa o zawodniczce, która w 2022 roku została mistrzynią świata w biegach górskich i przełajowych w Chiang Mai w Tajlandii.

Dramat w Kenii. Olimpijka z Paryża walczy o życiu po ataku byłego partnera

Po zakończonych igrzyskach Cheptegei wróciła do Kenii, gdzie na co dzień mieszka i trenuje. 33-latka mieszka w małym miasteczku Endebess, które jest położone w hrabstwie Trans-Nzoia. W minioną niedzielę Rebecca Cheptegei wraz z dwójką dzieci wracała z kościoła. Wtedy też miała zostać zaatakowana przez swojego byłego partnera.

Miało dojść do kłótni między nimi, co doprowadziło do tego, że mężczyzna miał oblać Cheptegei benzyną i podpalić. W stanie krytycznym zawodniczka trafiła do szpitala w Eldoret. Domniemany napastnik także miał zostać ranny i również wylądował w tym samym szpitalu.

BBC przekazało, że Rebecca Cheptegi w wyniku całego zdarzenia doznała rozległych oparzeń ciała. Według ESPN poparzeniu uległo 75 proc. ciała Ugandyjki. Jej życie zostało uratowane dzięki interwencji sąsiadów, którzy wezwali odpowiednie służby.

- Słychać było, jak para kłóciła się przed domem. Podczas sprzeczki chłopak wylał na kobietę płyn, a następnie ją podpalił - przekazał szef lokalnej policji Jeremiah Ole Kosiom. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie, a BBC przekazało, że para pokłóciła się właśnie o dom i teren wokół niego.

Zajmujący się zawodniczką doktor Owen Benach, że szpital jest dobrze wyposażony i jest w stanie pomóc obydwu pacjentom. Aktualnie Rebecca Cheptegei ciągle walczy o życie.