Jest decyzja ws. meczu Świątek - Pegula. Złe wieści

Drugi raz w karierze Iga Świątek (1. WTA) zagra przynajmniej w ćwierćfinale US Open. Polska tenisistka ma za sobą cztery wygrane mecze na nowojorskich kortach i to bez straty seta. Wcześniej w ćwierćfinale US Open grała w 2022 roku, gdy ostatecznie wygrała cały turniej. Teraz od triumfu dzielą ją tylko i aż trzy spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą (6. WTA), a więc zawodniczką, która nigdy w karierze nie awansowała do półfinału turnieju wielkoszlemowego. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open - wszędzie tam Amerykanka najdalej dochodziła do ćwierćfinału.

Dotychczas obie panie grały ze sobą dziewięciokrotnie. Bilans? Sześć wygranych Igi Świątek i trzy zwycięstwa Jessiki Peguli. Z kolei w turniejach wielkoszlemowych grały ze sobą dwa razy i oba te mecze wygrała Świątek: ćwierćfinał Roland Garros 2022 6:3, 6:2 i ćwierćfinał US Open 2022 6:3, 7:6(7-4). Z kolei ich ostatni mecz to finał ubiegłorocznego turnieju WTA Finals, który Świątek wygrała 6:1, 6:0.

Wiemy, o której Iga Świątek będzie grała o półfinał US Open 2024

A o której godzinie Iga Świątek i Jessica Pegula wyjdą na kort w meczu ćwierćfinałowym US Open 2024? Ostatnie dwa mecze Polka rozegrała w sesji nocnej i zaczynały się one po godzinie 1:00 polskiego czasu. Organizatorzy turnieju poinformowali, że spotkanie Świątek z Pegulą zostanie także rozegrane w sesji nocnej. Będzie to w noc ze środy na czwartek 5 września nie przed godziną 1:00 polskiego czasu.

Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zwyciężczyni meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w półfinale zagra z lepszą z pary Beatriz Haddad Maia (21. WTA) - Karolina Muchova (52. WTA).