"Jest skończony, ma 39 lat". Cristiano Ronaldo odpowiedział na konferencji

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy świata. Wygrał praktycznie wszystko, co do wygrania było możliwe, zarówno w rywalizacji klubowej, jak i narodowej. Z kadrą udało mu się wywalczyć m.in. mistrzostwo Europy (2016). To czego brakuje w jego dorobku, to mistrzostwa świata. I mimo że ma 39 lat na karku, to wciąż czuje się konkurencyjny. Gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie strzela gole jak na zawołanie, co sprawia, że ponownie został powołany do kadry na wrześniowe zgrupowanie, podczas którego zostaną rozegrane mecze Ligi Narodów. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że Ronaldo powinien zakończyć karierę w reprezentacji. Co na ten temat sądzi sam zainteresowany?

Cristiano Ronaldo nie pozostawił wątpliwości ws. dalszej gry w reprezentacji. "Szczerze"

Portugalczyk pojawił się na poniedziałkowej konferencji prasowej, podczas której zapytano go o możliwy koniec kariery reprezentacyjnej. Już wcześniej sugerowano, że Euro 2024, podczas którego piłkarz spisał się dość słabo, może być jego ostatnim wielkim turniejem w narodowych barwach. - Nawet przez myśl mi to nie przeszło - wypalił Ronaldo, cytowany przez dziennik "AS", ucinając tym samym plotki.

- Szczerze, te spekulacje prasy, dały mi jedynie większą motywację do dalszego działania - podkreślił, dodając, że wciąż ma wielkie ambicje. Nie interesuje go rola rezerwowego. Uważa, że wciąż może wiele dać drużynie. - Zawsze uważam, że powinienem wyjść w pierwszym składzie. Oczywiście będę szanował decyzje trenerów, a także selekcjonera i to się nie zmieni, ale zawsze myślę, że znajdę się w gronie jedenastu zawodników - kontynuował.

I jak podkreślił, odejdzie jedynie wtedy, gdy sam nie będzie czuł się konkurencyjny. Ta wypowiedź jedynie potwierdza jego wcześniejsze słowa. Głos w sprawie dalszej kariery zabrał m.in. w rozmowie z Rio Ferdinandem sprzed kilku dni.

"Uciszę te słowa krytyki"

- Ludzie mówili "jest już skończony, ma 39 lat, starzeje się". Dlaczego? Dlatego, że nie strzeliłem gola na mistrzostwach Europy? A co wydarzyło się niewiele wcześniej? Strzeliłem 10 goli w kwalifikacjach i zdobyłem dwie bramki przeciwko Irlandii przed Euro. Uciszę te słowa krytyki - deklarował.

- Nauczyłem się jednej rzeczy. Zaraz po meczu można się złościć. Jeśli wygramy, wszystko oczywiście będzie dobrze, ale jeśli wygramy i strzelę gola, szczerze mówiąc, będę trochę bardziej zadowolony. Ale jeśli przegrasz, musisz pokazać, że jesteś zły - dodawał.

Teraz przed Portugalią dwa mecze Ligi Narodów. Na start zmierzy się z Chorwacją (5 września). Z kolei trzy dni później jej rywalem będzie Szkocja. Piłkarze Roberto Martineza trafili też do grupy z Polską. Z nią przyjdzie im się zmierzyć w 3. kolejce, którą zaplanowano na 12 października.

Ronaldo to absolutna legenda Portugalii. W reprezentacji rozegrał już 212 meczów, w których zdobył aż 130 bramek.