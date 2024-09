Boris Becker od razu zareagował. Żenujące sceny podczas US Open

W trakcie meczu trzeciej rundy US Open doszło do skandalicznego zachowania Julii Putincewej. Kazaszka w pewnym momencie starcia Jasmine Paolini postanowiła w kontrowersyjny sposób wyładować złość na dziewczynce do podawania piłek. Zachowanie zawodniczki piętnuje cały tenisowy świat. "Za kogo Putincewa się uważa?" - napisał Boris Becker na portalu X.

