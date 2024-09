Świątek wolała nie patrzeć. Po meczu dowiedziała się, kto był na trybunach

Iga Świątek zdobyła pięć tytułów wielkoszlemowych w karierze: cztery w Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) i jeden w US Open (2022). Teraz Polka robi wszystko, by powtórzyć sukces w Nowym Jorku. Na start pokonała Kamillę Rachimową, następnie zmiotła z kortu Enę Shibaharę (oddała jej zaledwie gema), a w niedzielną noc rozprawiła się z Anastazją Pawluczenkową, choć początek spotkania nie był dla niej łatwy.

"To mógł być trudniejszy pojedynek dla Igi Świątek i początkowo tak wyglądał" - podkreślał Dominik Senkowski ze Sport.pl. 23-latka przejęła jednak kontrolę i ani razu nie pozwoliła rywalce się zbliżyć. Dość powiedzieć, że ani razu nie musiała bronić nawet break pointa. Spotkanie odbyło się w sesji wieczornej i przyciągnęło mnóstwo fanów na trybuny. Pojawił się nawet specjalny gość.

Hugh Jackman pojawił się na meczu Świątek. Jego reakcja na jedną z akcji mówi sama za siebie. "Wow"

Nie od dziś wiadomo, że rywalizację na największych turniejach tenisowych z bliska śledzi wiele znanych postaci, nie tylko ze świata sportu, lecz także show-biznesu. I właśnie osoba należąca do ostatniej z wymienionych grup pojawiła się na trybunach meczu Świątek. O kim konkretnie mowa?

O gwieździe Hollywood Hugh Jackmanie, znanym m.in. z "X-Menów". Do sieci już trafiło nagranie, na którym widać, jak Australijczyk ekscytuje się rywalizacją pań i jest pod wrażeniem ich umiejętności. Widać, jak po jednej z akcji otwiera oczy ze zdziwienia i wypowiada kilka słów. Z ruchu warg można wyczytać, że to: "wow" i "niesamowite". Głośno oklaskiwał też tenisistki.

Świątek zabrała głos ws. Jackmana. Nie wiedziała, że był na trybunach

Po meczu na temat obecności aktora na stadionie wypowiedziała się Iga Świątek. - Zawsze staram się nie patrzeć na telebimy, bo mimo wszystko jak wiem, że ktoś sławny może mnie oglądać, to potrafi mnie to wybić z rytmu, więc staram się być w swojej bańce. Na pewno po meczu fajnie jest usłyszeć takie rzeczy, a co dopiero spotkać takie osoby, bo po to gramy w tenisa, żeby ludzie mogli to oglądać - podkreślała Świątek w wywiadzie dla Eurosportu.

To nie pierwszy raz, kiedy na meczu Świątek pojawiła się znana postać. Przed dwoma laty finał US Open z udziałem naszej rodaczki z bliska śledził m.in. Matthew Perry, odtwórca roli Chandlera w kultowym serialu komediowym "Przyjaciele", do którego Polka ma spory sentyment. Wówczas liderka rankingu WTA skomentowała obecność aktora w mediach społecznościowych.

"Ja, kiedy staram się skupić na meczu, ale zobaczyłam Matthew Perry'ego na ekranie. Czy to może być jeszcze bardziej ekscytujące?" - żartowała i dodała krótki filmik z jednej ze scen sitcomu z udziałem Amerykanina. I... doczekała się wtedy odpowiedzi od samej gwiazdy. "Gratulacje po wczorajszej wspaniałej wygranej, mistrzyni" - pisał Perry.

Teraz przed Świątek mecz czwartej rundy US Open. W nim zmierzy się z Ludmiłą Samsonową. Odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek 2 września, ale godzina rozpoczęcia pojedynku nie jest jeszcze znana. Faworytką będzie oczywiście Polka. Panie jak dotąd mierzyły się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była nasza rodaczka.