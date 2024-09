Klasy nie kupisz. Putincewa pokazała, jaka jest naprawdę. Cały świat zobaczył

Julia Putincewa przegrała 3:6, 4:6 z Jasmine Paolini i zakończyła udział w wielkoszlemowym US Open na trzeciej rundzie. W tym meczu Kazaszcze towarzyszyło wiele negatywnych emocji. W pewnym momencie 29-latka postanowiła w nieładny sposób wyładować swoją frustrację na dziewczynce do podawania piłek, przez co została solidarnie wybuczana przez kibiców.

