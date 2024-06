"Buntowniczka tenisa" wyrzucona. Skandal w taksówce

W 2022 r. Andreea Prisacariu miała okazję reprezentować Rumunię w starciu z Polską w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Tenisistka miała zadanie najtrudniejsze z możliwych, albowiem rywalizowała z Igą Świątek. Liderka światowego rankingu ograła wówczas swoją rywalkę 6:0, 6:0. Prisacariu niedawno przypominała o tym meczu, przy okazji zwycięstwa Polki takim samym wynikiem nad Anastazją Potapową na Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Cóż to była za walka! Ewa Swoboda zdobyła medal!

"Buntowniczka tenisa" wyrzucona z taksówki w Belgradzie. "Na środku ulicy"

"Ciekawostka: kiedy mój kraj zabił mnie po przegranej z Igą do 0, nikt za mną nie stanął, wszyscy mówili, jakim jestem frajerem i bla bla bla. A jednak jakimś cudem nie tylko ja mam taki wynik przeciwko niej. To trochę jej specjalność." - napisała Andreea Prisacariu w mediach społecznościowych. "Miałem wtedy 300. któreś miejsce, chciałam tylko dać z siebie wszystko, co zrobiłam. Nie miałam nawet grać, ale i tak to zrobiłam. Więc tak, przegrana z nią do 0 nie jest aż tak tragiczna. Buziaki." - dodała.

24-letnia Rumunka jest aktualnie 453. rakietą świata i rywalizuje w Futuresach. Ostatnie tygodnie spędziła w Serbii, gdzie udało jej się nawet wygrać jedną imprezę rangi ITF W15. Później odpadła w pierwszej rundzie, a kolejne dni postanowiła poświęcić na odpoczynek oraz zwiedzanie Belgradu. Tenisistka w swoich mediach społecznościowych ujawniła, z jakimi trudnościami spotkała się w stolicy Serbii.

- Jestem w autobusie, w drodze do Belgradu i muszę przyznać, że spotkałam samych dobrych ludzi, którzy pomogli mi z bagażem, internetem i absolutnie wszystkim, nawet jeśli nie mówią po angielsku. Wszyscy byli mili. Mniej taksówkarzy, którzy poprosili mnie o zapłacenie trzykrotności tego, co zwykle kosztuje. I jeden z nich wyrzucił mnie na środku ulicy, bo powiedziałem nie - przyznała Rumunka, która stolicę Serbii pokonywała na piechotę.

- Pomyślałam, że odwiedzę stadion Partizana [klub piłkarski w Belgradzie - red.], co zrobiłam. Mogę się przejść, nie ma problemu. Zajęło mi to półtorej godziny, bo zgubiłam się też po drodze, ale udało się - podsumowała.