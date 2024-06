"Ofiara" Świątek z przeszłości reaguje po triumfie Polki. "Mój kraj mnie zabił"

"Tylko 40 minut potrwał mecz Igi Świątek z Anastasiją Potapową w czwartej rundzie Roland Garros. Najlepsza tenisistka świata rozbiła 41. w rankingu rywalkę 6:0, 6:0. (...) Z 58 punktów rozegranych w niedzielnym meczu Świątek wygrała 48 a Potapowa - tylko 10. To była totalna dominacja, to był popis, to był historyczny występ Polki" - tak o zwycięstwie liderki światowego rankingu pisał prosto z Paryża Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

"Ofiara" Świątek z przeszłości reaguje o triumfie Polki. "Mój kraj mnie zabił"

Był to ósmy przypadek w karierze Igi Świątek, gdy odprawiła rywalkę "na rowerze" - tzn. wygrała 6:0, 6:0. Są na niej uznane nazwiska, jak Karolina Pliskova czy Anastazja Pawluczenkowa, ale także Andreea Prisacariu. To aktualnie 491. zawodniczka świata, która w 2022 r. miała okazję mierzyć się z Polką w rozgrywkach Billie Jean King Cup.

Rumunka doznała wówczas bolesnej porażki, za którą została skrytykowana w swoim kraju. Otrzymała sporo negatywnych komentarzy, do których wróciła wspomnieniami po niedzielnym triumfie Świątek nad Potapową. "Ciekawostka: kiedy mój kraj zabił mnie po przegranej z Igą do 0, nikt za mną nie stanął, wszyscy mówili, jakim jestem frajerem i bla bla bla. A jednak jakimś cudem nie tylko ja mam taki wynik przeciwko niej. To trochę jej specjalność." - napisała Andreea Prisacariu w mediach społecznościowych.

"Miałem wtedy 300. któreś miejsce, chciałam tylko dać z siebie wszystko, co zrobiłam. Nie miałam nawet grać, ale i tak to zrobiłam. Więc tak, przegrana z nią do 0 nie jest aż tak tragiczna. Buziaki." - dodała następnie.

Andreea Prisacariu próbuje budować swoją pozycję w turniejach ITF - wygrała ostatnio w serbskiej Kursumlijska Banja. Natomiast Iga Świątek gra w Paryżu i w ćwierćfinale Roland Garros zmierzy się z Marketą Vondrousovą. To spotkanie odbędzie się we wtorek.