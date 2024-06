Jest pięknie! Miażdżąca przewaga Świątek. Tak wygląda najnowszy ranking WTA

Korty Roland Garros należą do Igi Świątek. Polska tenisistka kolejny raz w Paryżu wygrała wszystkie mecze. Blisko potknięcia była tylko raz, gdy na samym początku turnieju mierzyła się z Naomi Osaką. Japonka sprawiła jej ogromne problemy i była o krok od wygranej. Ostatecznie Świątek odrobiła straty i zwyciężyła 7:6, 1:6, 7:5.

Świątek obroniła punkty w rankingu WTA. Sabalenka spada na trzecie miejsce

Podobnych problemów już nie miała. W finale turnieju nie dała najmniejszych szans Jasmine Paolini, którą pokonała 6:2, 6:1. Dzięki wygranej Iga Świątek obroniła punkty zdobyte na Roland Garros w zeszłym roku. Zwiększyła się też jej przewaga nad rywalkami. Polska tenisistka ma 11695 punktów, czyli o 3707 punktów więcej niż wiceliderka rankingu WTA.

No właśnie. Zmieniła się kolejność tuż za Igą Świątek. Aryna Sabalenka odpadła w Roland Garros już na etapie ćwierćfinału (7:6, 4:6, 4:6 z Mirrą Andriejewą) i wyprzedziła ją Coco Gauff, która przegrała dopiero w półfinale, w którym mierzyła się z Polką (2:6, 4:6). Różnica pomiędzy nimi jest minimalna i wynosi zaledwie 200 punktów, ale jeżeli się utrzyma, to może mieć wpływ na Wimbledon. W obecnym momencie do meczu Świątek - Sabalenka mogłoby dojść wcześniej niż w finale.

Duży awans Paolini po Roland Garros. Jest czołowa dziesiątka

Ze swojej postawy na kortach w Paryżu może być zadowolona Jasmine Paolini, która niespodziewanie dotarła do finału turnieju. To jej największy sukces w karierze. Tak dobry występ zagwarantował jej awans na 7. miejsce w rankingu WTA - najwyższe w karierze. Do większych zmian wśród pozostałych zawodniczek nie doszło. Maria Sakkari spadła o dwie pozycje na 9. miejsce, na 10. miejscu znalazła się Ons Jabeur. W konsekwencji tych przetasowań z czołowej dziesiątki wypadła Danielle Collins. W dalszych częściach rankingu należy wyróżnić duży awans 17-letniej Mirry Andriejewej, która dzięki dotarciu do półfinału Wielkiego Szlema powędrowała o 15 pozycji w górę i obecnie zajmuje 23. miejsce.

Teraz tenisistki rozpoczną przygotowania do Wimbledonu, który rozpocznie się już 1 lipca. Tenisowych emocji w tym miesiącu nie zabraknie, bo już dwa tygodnie po zakończeniu rywalizacji w Anglii, rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Niektórzy eksperci uważają, że to właśnie na rywalizacji olimpijskiej powinna się skupić Iga Świątek.

