Ekspert w szoku po meczu Świątek. "Jak można"

Iga Świątek (1. WTA) jest w finale wielkoszlemowego Roland Garros. Polka wygrała 6:2, 6:4 z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA). To jedenasty mecz wygrany przez Świątek w tej konfrontacji. "Miała rację legendarna Martina Navratilova, gdy mówiła przed półfinałem Roland Garros, że Iga Świątek bezlitośnie wykorzystuje słabości w grze rywalek. Polka konsekwentnie posyłała piłkę na forhend Coco Gauff, który był w tym meczu kopalnią punktów dla liderki światowego rankingu" - pisze Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Jak się okazuje, uwagę na ten element gry u Gauff zwrócił też jeden z ekspertów.

Wolfke "przejechał się" po Gauff. "Jak można mieć tak słaby forehand"

Po półfinale Roland Garros "Przegląd Sportowy Onet" rozmawiał z Tomaszem Wolfke, ekspertem tenisa w Eurosporcie, który odniósł się do postawy Gauff w tym pojedynku. - Iga po raz kolejny pokazała, że jest znacznie lepszą tenisistką niż Gauff. Ja wciąż dziwię się, jak można mieć tak słaby forehand, jaki ma Gauff. Forehand Amerykanki jest nieustabilizowany i bardzo niepewny. Gdzieś popełniono błąd w szkoleniu. Ktoś tego nie zauważył, że ona nie umie grać czysto forehandem. To może być jej duży problem, jeśli tego nie poprawi w najbliższych latach - powiedział.

Wolfke przypomina jednak, że podobny problem, ale z backhandem miał kiedyś Novak Djoković. - Djoković przyznał kiedyś, że przez lata miał słaby backhand, ale w końcu się go nauczył, gdy wszyscy rywale grali przez lata właśnie na tę słabszą stronę. Podobnie może być z Gauff. Z czasem może poprawić swój forehand. To jest dziwne, bo forehand jest najprostszym uderzeniem, ale to też pokazuje ogromny talent Gauff, która z tak słabym forehandem będzie wiceliderką - dodał ekspert.

- Polka jest po prostu absolutną dominatorką w kobiecym tenisie i wszystko wskazuje na to, że pozostanie nią przez lata. Kolejna wygrana z Gauff na pewno dołożyła cegiełkę do budowania u Gauff kompleksu Igi Świątek. W dzisiejszym meczu dramaturgii nie było i jak się okazuje, najbardziej postawiła się Polce Naomi Osaka w drugiej rundzie. Później Świątek grała coraz lepiej - przyznaje Wolfke.

Ekspert nie daje żadnych szans Paolini w finale. "Na próżno szukać argumentów"

W finale Roland Garros rywalką Świątek będzie Włoszka Jasmine Paolini (15. WTA). Wolfke uważa, że przed nią będzie trudne zadanie. - Prawda jest taka, że na próżno szukać argumentów za wygraną Włoszki w wielkim finale z Igą. Polka od pięciu lat regularnie gra na korcie głównym Rolanda Garrosa i to też ma znaczenie. To może wpłynąć na postawę Paolini, która ma mniejsze doświadczenie. Dodatkowo niezwykle trudne jest przygotować na Polkę jakiś skuteczny plan. Polka ma za mało słabych punktów. Poza tym przygotować na Świątek skuteczną taktykę to jedno. Później trzeba ją zrealizować - wyjaśnił.

Finał Roland Garros między Świątek a Paolini odbędzie się w sobotę nie wcześniej, niż o godz. 15:00. Relacja tekstowa na żywo z tego pojedynku w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.