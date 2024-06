Iga Świątek jest niemożliwa. Czegoś takiego świat tenisa nie widział od ponad 30 lat

- "Ale już w sobotę, ale już w sobotę Iga skończy tę robotę!" - śpiewał polski kibic-solista na trybunach Philippe-Chatrier, gdy Iga Świątek rywalizowała z Coco Gauff w półfinale Roland Garros. Fanom - nie tylko polskim - wystarczyło kilka minut, żeby uznać, że zdolna Amerykanka znowu nie znajdzie recepty na swoją zmorę. Po wygranej 6:2, 6:4 Świątek awansowała do sobotniego finału, w którym zagra z Jasmine Paolini albo z Mirrą Andriejewą - tak spotkanie z Coco Gauff, prosto z Paryża, komentował dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

Świątek bije rekordy. Niesamowite

Zwycięstwo nad amerykańską tenisistką otworzyło Polce drzwi do czwartego w karierze zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa. Poprzednio triumfowała tam w 2020, 2022 i 2023 roku. Nie ma co ukrywać - bez względu na to, z kim zmierzy się w finale, będzie faworytką.

Po drugiej stronie kortu stanie albo Jasmine Paolini (15. WTA) albo Mirra Andriejewa (38. WTA). Dla obu tych zawodniczek już półfinał jest największym sukcesem w karierze. Świątek, choć w maju skończyła dopiero 23 lata, jest na ich tle wielkoszlemową weteranką.

"Iga Świątek znów pokazała, że gra u siebie", "Niesamowicie musi Iga Świątek siedzieć w głowie Coco Gauff" - takie komentarze ekspertów mogliśmy przeczytać na platformie X po jej czwartkowym sukcesie. Bez echa zwycięstwo Świątek nie przeszło także wśród statystyków. Ci jak zwykle nie zawiedli i sprawdzili, jak jej osiągnięcie wygląda w historycznym ujęciu.

Profil OptaAce - zajmujący się tenisowymi statystykami przytoczył dwa ciekawe zestawienia. Okazuje się, że Iga Świątek jest trzecią zawodniczką od czasu opublikowania rankingów WTA w 1975 r., która co najmniej 3 razy z rzędu dotarła do finału French Open jako numer 1 na świecie. Wcześniej dokonały tego Martina Navratilova z Czech (1984–1987) i Steffi Graf z Niemiec (1988–1990). - Supermoc - skwitował wspomniany profil.

Druga statystyka także może budzić podziw. - Iga Świątek jest piątą zawodniczką w erze Open, która zapewniła sobie ponad 20 zwycięstw z rzędu w głównych losowaniach turnieju singlowego kobiet podczas French Open. Nieubłagana - napisano.

We wspomnianym zestawieniu Polka znajduje się w doborowym towarzystwie. Poza nią figurują tam nazwiska wspominanej już Graff, a także Justine Henin, Monici Seles i Chris Evert.

Polscy kibice z pewnością mają nadzieję, że okazja do kolejnych zachwytów nad osiągnięciami Świątek nadarzy się już w sobotę. 8 czerwca wielki finał Rolanda Garrosa.