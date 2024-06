Iga Świątek była bezlitosna dla Coco Gauff. Od razu to wykorzystała

To nie po zagraniu Igi Świątek, a po decyzji sędzi prowadzącej półfinał Roland Garros Coco Gauff ocierała łzy w drugim secie. Ale Polka wcześniej swoją grą doprowadziła ją - tak jak wiele przeciwniczek w ostatnich meczach - do frustracji. W błędach popełnianych przez 20-letnią Amerykanką widać było sporo emocji. A tych błędów było zdecydowanie za dużo, by nawiązać wyrównaną walkę z faworytką, która weszła podczas tego spotkania na teren, na którym zwykle dominuje zawodniczka z USA. A z kortu zeszła ze zwycięstwem 6:2, 6:4.

Gauff nie ukryła pięty achillesowej. "Tam się bardzo często nic nie zgadza"

39 - tyle niewymuszonych błędów zanotowała Gauff (Świątek miała ich 14, w winnerach 27:10 dla Amerykanki), która w poniedziałek awansuje na pozycję wiceliderki listy WTA. Wiele z nich notowała po zepsutych forhendach. To zdecydowanie pięta achillesowa triumfatorki ubiegłorocznego US Open, którą udawało jej się nieco schować w poprzednim pojedynku z Polką - majowym półfinale w Rzymie (przegrała 4:6, 3:6). Teraz tak nie było.

- Iga jest tak regularną zawodniczką, że wykorzystuje twoje słabości. Jeśli masz jakąś, to granie przeciwko Idze ją pokaże. Tak samo jest w przypadku Coco - zapowiadała przed czwartkowym meczem legendarna Martina Navratilova. Zdobywczyni 18 tytułów wielkoszlemowych od razu wskazała, że u 20-letniej Amerykanki jest to właśnie przede wszystkim forhend.

- Może wygrywać wiele meczów bez tego, ale nie jest tak solidny, jak musi, by naprawdę zaczęła dominować. I ona naprawdę może zacząć to robić, ale do tego forhend musi być lepszy. Co musi zrobić? Poprawiłabym nieco chwyt. Można robić to stopniowo, aby nadal był komfortowy. Zostawienie mało miejsca na uderzenie przez tak skrajny chwyt bardzo cię ogranicza - analizowała dwukrotna triumfatorka paryskiej imprezy.

Zamiast jednak poprawy obserwowaliśmy wysyp błędów Gauff przy tym zagraniu. Wystarczą palce jednej ręki, by policzyć, ile razy zapewniło jej ono punkt. Zdecydowanie zaś braknie ich w obu dłoniach, by zliczyć, ile razy go przez to straciła. Świątek zaś oczywiście bardzo chętnie posyłała jej piłkę właśnie na forhend.

- Tam się bardzo często nic nie zgadza. Raz ręka idzie zbyt szybko, raz jest spóźniona, kiedy indziej jest jakiś skręt biodrami, a to próba domknięcia nadgarstkiem. Tu nie ma jednego błędu. Jest masa rzeczy do poprawy - wskazywał komentujący ten mecz dla Eurosportu Lech Sidor.

202 km/h nie pomogło. Świątek odpowiedziała imponująco. "Desperackie ruchy" Gauff

Navratilova podkreślała też przed tym półfinałem, że Gauff musi bardziej regularnie serwować, by zagrozić Świątek. Tego również zabrakło. Bo co prawda znów pokazała, że potrafi przekroczyć 200 km/h (zanotowała teraz 202 km/h, a w ćwierćfinale 205), ale na trzy asy przypadły cztery podwójne błędy. Na początku drugiego seta często zbyt nisko wyrzucała piłkę, co Sidor skwitował krótko, mówiąc, że to szkolny błąd.

Pracująca wciąż nad podaniem Świątek nie przekroczyła co prawda granicy 200 km/h, choć i tak zrobiła więcej niż zwykle. Sporo razy serwowała w okolicach 190-tki, a raz zanotowała imponujące 198 km/h. A jeśli nawet robiła to wolniej, to na tyle precyzyjnie, że przeważnie to ona potem kontrolowała sytuację. Miała nie tylko lepszy procent trafionego pierwszego podania, ale w przypadku wygranych akcji po drugim jej przewaga była ogromna (67 procent do 32). W wymianach zaś czasem nie widać było u niej za bardzo pomysłu. Albo wykonywała - jak stwierdził w pewnym momencie Sidor - "desperackie ruchy". Tak podsumował skrót posłany przez Amerykankę w dolną część siatki.

W pierwszym secie - zwłaszcza po psutych na potęgę forhendach - Gauff była coraz bardziej sfrustrowana. Najpierw tylko ciężko wzdychała, potem zerkała wymownie na osoby zasiadające w jej boksie, aż zaczęła mówić sama do siebie nerwowo. Emocje najmocniej dały znać o siebie u niej w czwartym gemie. Mocno nie zgadzała się z decyzją sędzi prowadzącej spotkanie. Gdy dyskusja zaś nic nie dała, to wróciła za linię końcową, ocierając łzy.

Wtedy jeszcze wydawało się, że Amerykanka szybko zdążyła o tym zapomnieć, bo chwilę potem zanotowała przełamanie i objęła prowadzenie 3:1. Nie nacieszyła się nim jednak długo, bo choć próbowała dalej walczyć, to cztery kolejne gemy padły łupem Polki. A Gauff na koniec mogła tylko powtórzyć to, co mówiły poprzednie rywalki Świątek - "Ona jest po prostu za dobra".

Polce emocje udzieliły się w tym meczu tylko raz. W końcówce - ponownie już w tegorocznej edycji paryskiej imprezy - miała zastrzeżenia do przeszkadzających głośnymi okrzykami w nieodpowiednim momencie kibiców. Poza tym była w pełni skoncentrowana i pewnie szła po swoje. Tym czwartkowym występem przypomniała, że nie przez przypadek wygrała 11 z 12 pojedynków z Gauff oraz nie przez przypadek w szóstym występie w Roland Garros awansowała po raz czwarty do finału i powalczy teraz o czwarty triumf. Plany będzie próbowała jej pokrzyżować mająca polskie korzenie Włoszka Jasmine Paolini.