Świątek króluje w Paryżu i długo nie odda tronu. Historia już kiedyś to widziała

Iga Świątek staje do walki o czwarty w karierze tytuł w turnieju Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, a także w roku 2020. Teraz za sprawą ostatnich zwycięstw w Madrycie i Rzymie również jest wymieniana jako główna faworytka do wygranej. Wątpliwości co do tego nie ma też słynny Mats Wilander.

Tyle tytułów Rolanda Garrosa wygra Świątek. Wilander obstawił konkretną liczbę

Były szwedzki tenisistka, który na paryskich kortach triumfował trzy razy, nie mógł się nachwalić naszej mistrzyni. - Jestem pod coraz większym wrażeniem Igi Świątek, im częściej widzę jej grę. W niektóre dni, w niektórych meczach widać, że ma pewne ograniczenia, ale muszą wtedy panować warunki, które są dla niej straszne. A jest bardzo niewiele turniejów, które są dla niej całkowicie straszne. Jest też bardzo, bardzo niewiele zawodniczek, które są dla niej niewygodne - przyznał w rozmowie z Eurosportem.

Dominacja Świątek w ostatnich tygodniach jest tak wyraźna, że Wilander zdobył się na wyjątkowe porównanie. Zestawił Polkę razem z rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw w tym turnieju, Rafaelem Nadalem. - Iga jest w tym roku tak wielką faworytką, jak przez te wszystkie lata Rafael Nadal. Był faworytem i wygrywał 14 razy. Myślę, że ona wygra co najmniej siedem lub osiem tytułów Rolanda Garrosa, jeśli pozostanie zdrowa - obstawiał.

Wilander nie ma wątpliwości co do Świątek. "Naprawdę pomoże jej to"

Zdaniem Szweda pokonać Świątek w tegorocznym turnieju będzie bardzo trudno. - Myślę, że jej pewność siebie rośnie. Wygrywając wszystkie te turnieje na kortach ziemnych, odskakuje na jeden, dwa, trzy kroki od Sabalenki, Jeleny Rybakiny i wszystkich innych kobiet, które są za nią. Myślę więc, że to naprawdę pomoże jej nawet na innych nawierzchniach - podsumował.

Iga Świątek rywalizację w Rolandzie Garrosie rozpocznie w poniedziałek, kiedy to zmierzy się w I rundzie z Francuzką Leolią Jeanjean (143. WTA). Jak na razie organizatorzy nie podali jeszcze godziny meczu.