Dobre wieści dla Świątek i Hurkacza. Oto ich rywale w I rundzie Rolanda Garrosa

Iga Świątek powalczy o czwarte w karierze zwycięstwo w wielkoszlemowym French Open. Rywalizacja w głównej drabince na kortach im. Rolanda Garrosa rozpocznie się w niedzielę 26 maja. Na razie kończą się eliminacje i to właśnie na rozstrzygnięcia w nich musiała poczekać nasza zawodniczka, by dowiedzieć się, z kim zagra w pierwszej rundzie. W piątek wszystko stało się jasne.

Tak Świątek rozpocznie Rolanda Garrosa. Zagra z reprezentantką gospodarzy

Polka jako liderka rankingu w turnieju rozstawiona jest z numerem 1. Mogła więc trafić na kwalifikantkę lub "szczęśliwą przegraną" eliminacji. Ostatecznie padło na Francuzkę Leolię Jeanjean (143. WTA). 28-latka w drodze po awans pokonała troje rywalek - Rumunkę Andreę Mitu (230. WTA), Łotyszkę Darię Semenistają (118. WTA) oraz Amerykankę Robin Montgomery (182. WTA).

Mecz z Igą Świątek Jeanjean rozegra w poniedziałek 27 maja. Na razie nie wiadomo jednak, o której godzinie. Dla obu pań będzie to premierowe starcie na profesjonalnych kortach. Francuska nie może pochwalić się jak na razie wielkimi sukcesami. Jej najwyższe miejsce w karierze to 102. pozycja w rankingu WTA. Najlepszym rezultatem w Wielkim Szlemie była zaś trzecia runda Rolanda Garrosa przed dwoma laty.

Z kwalifikatem na inaugurację zmagań zagra także Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Japończyk Shintaro Mochizuki (163. ATP). 20-latek do głównej drabinki awansował w czwartek. W ostatniej rundzie eliminacji jego rywal Facundo Bagnis (119. ATP) skreczował przy stanie 6:4, 2:0 dla Mochizukiego. Wcześniej Japończyk rozprawił się Nickiem Hardtem (195. ATP) z Dominikany i Włocchem Stefano Napolitano (125. ATP).

Dla Hurkacza będzie to pierwszy mecz z tym rywalem. Mochizuki jak na razie w Wielkim Szlemie nigdy nie awansował do drugiej rundy. W 2023 r. odpadł już po pierwszym meczu z Wimbledonu, a w 2024 z Australian Open. Do Rolanda Garrosa zakwalifikował się dopiero po raz pierwszy w karierze. Spotkanie Polaka z Japończykiem zostanie rozegrane już w niedzielę 26 maja.