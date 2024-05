Ważna decyzja ws. Świątek. Organizatorzy Roland Garros ogłaszają

Obecnie sezon tenisowy trwa przede wszystkim na kortach ziemnych. Dobrze w niego weszła Iga Świątek (1. WTA), która wygrała oba turnieje WTA 1000 - najpierw w Madrycie, a potem w Rzymie. Dwukrotnie w finale Polka okazywała się lepsza od Białorusinki Aryny Sabalenki (2. WTA). Teraz przed Świątek jest najważniejszy etap tego sezonu, a więc wielkoszlemowy Roland Garros. Liderka rankingu wygrywała tę imprezę trzykrotnie - odpowiednio w 2020, 2022 i 2023 r. W zeszłorocznym finale Świątek pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (15. WTA).

Jak nietrudno się domyślić, Świątek uchodzi za główną faworytkę do wygrania turnieju Roland Garros. Czy w tym roku wystąpi tylko w singlu?

Czy Świątek zagra w deblu podczas Roland Garros? Wszystko jasne

We wtorek Świątek pojawiła się w Paryżu i opublikowała krótki wpis w mediach społecznościowych. "Cześć, Paryż. Szukam przyjaznego partnera do gry w deblu. Kto jest w mieście?" - napisała Polka. To wywołało spekulacje odnośnie potencjalnego występu Świątek w deblu podczas French Open. W 2021 r. Świątek w duecie z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands dotarła do finału Roland Garros, ale tam przegrała 4:6, 2:6 z czeską parą Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova.

Czy teraz Świątek wystartuje w deblowym Roland Garros po trzech latach przerwy? Nic na to nie wskazuje, ponieważ organizatorzy Roland Garros poinformowali w mediach społecznościowych, kto otrzyma "dzikie karty" do turnieju deblowego. Łącznie dostało je siedem par kobiecych. Wszystkie z nich są z Francji. To zatem powinno zakończyć spekulacje odnośnie ewentualnego występu Świątek w deblu w najbliższym czasie.

W 2023 r. Świątek grała w deblu lub w mikście podczas rozgrywek World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - tam jej partnerką była Francuzka Caroline Garcia - a także w turnieju Tie Break Tens, który odbył się także w 2024 r. W nim duet Iga Świątek - Hubert Hurkacz przegrał 2:10 z parą Paula Badosa - Stefanos Tsitsipas.

Wielkoszlemowy Roland Garros rozpocznie się 27 maja i potrwa do 9 czerwca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Igi Świątek w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.