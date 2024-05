Wielkie zwycięstwo Linette! Pokonała faworytkę z Rosji

Magda Linette kontynuuje dobrą passę w turnieju WTA 500 w Strasburgu! Sprawiła sensację i po niespełna trzygodzinnym boju pokonała faworytkę Jekatierinę Aleksandrową. Choć Polka przegrała pierwszego seta, to w drugiej partii wróciła do gry. Bez większych problemów rozprawiła się z rywalką. Do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był więc trzeci, a zarazem pełen zwrotów akcji set. W nim Linette przegrywała już 1:3, by ostatecznie triumfować.

