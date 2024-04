Gigant wybrał Igę Świątek. Jest pierwsza na świecie

Kilka dni temu informowaliśmy, że Iga Świątek nawiązała współpracę z nowym partnerem biznesowym. - Zostałam pierwszą ambasadorką Lancome w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie - pochwaliła się tenisistka na Twitterze.

To pierwszy partner naszej liderki rankingu z branży beauty. O szczegółach umowy opowiedziała Alina Sikora z teamu Igi Świątek, menedżerka odpowiedzialna za kontrakty zawodniczki.

Iga Świątek z nowym partnerem

- Wszystko zaczęło się na planie. Iga poczuła się komfortowo w makijażu i modnych ubraniach, co dało nam zielone światło do poszukiwania marki kosmetycznej jako partnera, który będzie odpowiadał naszym wartościom - wskazuje Sikora w rozmowie z portalem Tennis Sweet Spot.

- Przez lata niesprawiedliwie oceniano, że tenisiści z niektórych krajów nigdy nie otrzymają ofert od takiej marki [jak Lancome], niezależnie od ich wyników - czytamy w reakcji portalu. Co na to Alina Sikora?

- Nigdy nie bałam się takich ograniczeń. To prawda historyczna, która nie odnosi się już do czasów współczesnych, przynajmniej w kontekście Polski. Nigdy nie miałam takiego punktu widzenia, zawsze myślimy o możliwościach, a nie ograniczeniach. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę talent Igi, osobowość, ciężką pracę i niesamowite osiągnięcia - przyznała przedstawicielka teamu tenisistki.

Partnerami Igi Świątek oprócz Lancome są dziś także m.in. ON, Tecnifibre, Oshee, Porsche, VISA, Lego i Infosys. Od prawie dwóch lat zawodniczka współpracuje też z IMG - największą agencją marketingową w świecie tenisa.

Tenisistka wesprze młode kobiety

Poza kampanią zdjęciową Iga Świątek będzie także zaangażowana w globalny program CSR wspierający kobiety na rynku pracy. - To program obecny już w 25 krajach i realizowany we współpracy z lokalnymi partnerami. W tym roku Lancome wprowadzi go także w Polsce pod hasłem "Bądź autorką swojej przyszłości". Celem jest wsparcie kobiet na wczesnych etapach kariery zawodowej i wyrównywanie ich szans. Rolą Igi będzie promowanie założeń programu tak, aby kobiety mogły poznać wartościowe inicjatywy, dzięki którym mogą doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe relacje, które przyniosą im korzyści zawodowe. Iga z pewnością zaangażuje się również w działania edukacyjne i uświadamiające w obszarach związanych z rozwojem karier zawodowych młodych kobiet - przekazała Alina Sikora.

Zaangażowanie Igi Świątek przypomina nieco drogę, jaką Serena Williams wybrała kilka lat temu. Amerykańska legenda tenisa od lat pomaga w biznesie przede wszystkim kobietom. Jak informował Business Insider, fundusz inwestycyjny należący do Williams przekazał wsparcie już do kilkudziesięciu przedsiębiorstw.

Nasza tenisistka przebywa obecnie w Madrycie, gdzie rok temu wzięła udział w hiszpańskiej kampanii na rzecz praw kobiet. W spocie pojawili się także m.in. Paula Badosa, Casper Ruud czy Stefanos Tsitsipas. Za produkcję odpowiada fundacja Mutua Madrilena, która angażuje się w pomoc ofiarom przemocy.

Świątek od lat walczy także o poprawę sytuacji tenisistek. Domaga się zmian w kalendarzu WTA czy zmniejszenia dystansu w zakresie finansowania w stosunku do męskich rozgrywek.