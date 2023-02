Świątek walczy o prawa tenisistek. "Po latach słuchania, że nie jesteśmy stałe"

W 2023 roku obchodzimy 50. rocznicę założenia Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA). Od tamtego czasu kobiecy tenis bardzo się rozwinął, cieszy się większym zainteresowaniem, a tenisistki cieszą się większym szacunkiem niż ich koleżanki z innych dyscyplin sportowych.

To nie oznacza jednak, że sytuacja jest idealna. Nadal bowiem kobiety zarabiają w tenisie znacznie mniej niż mężczyźni, porównując rozrywki WTA i ATP. Wyjątek stanowią cztery turnieje wielkoszlemowe organizowane przez Międzynarodową Federację Tenisa (ITF), gdzie zarobki są zrównane.

Pegula: Być częściej w telewizji

Głos w tej sprawie zabrały w Dubaju aktualna liderka rankingu Iga Świątek, była liderka Wiktoria Azarenka oraz trzecia dziś na świecie Jessika Pegula. Zarówno Polka, jak i Amerykanka apelują o większą równość w zarobkach względem tenisistów. Liczą także na większy rozwój dyscypliny, by dać szansę na osiągnięcie sukcesu na korcie innym kobietom.

28-letnia Pegula uważa, że kluczem będzie zwiększona ekspozycja kobiecego tenisa w mediach. - Musimy być częściej w telewizji. Myślę, że wielu powoli się do tego przekonuje, co widzieliśmy podczas turnieju United Cup, gdzie tenisistki i tenisiści występowali na jednym korcie, w jednej drużynie - mówi amerykańska tenisistka.

United Cup to nowe tenisowe rozgrywki powołane wspólnie przez ATP i WTA. Pierwsza edycja została rozegrana w styczniu w Australii. Na starcie stanęło 18 mieszanych drużyn. Wygrali Amerykanie, a Polacy (w składzie m.in. Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz) odpadli w półfinale.

- Mam też oczywiście nadzieję, że nadal będziemy naciskać na wyrównanie nagród pieniężnych we wszystkich turniejach - dodała Pegula, która należy do Rady Tenisistek przy WTA.

Amerykanka uważa, że należy doprowadzić do sytuacji, w której kobiecy tenis będzie podobnie promowany przez media, jak męska rywalizacja. - Zawsze dążymy do tego, aby ludzie docenili naszą grę i chcieli zobaczyć nas w akcji, uzyskać większą promocję, a następnie zainspirować kolejne pokolenia dziewcząt, które chcą robić to samo. Walczmy o nagrody nie tylko dla siebie, ale i dla tenisistek w ciągu następnych 20 lat - powiedziała Pegula.

Linette: Więcej dla tych, co odpadają wcześniej

Do Rady Tenisistek przy WTA należy także m.in. Magda Linette. Półfinalistka ostatniego Australian Open opowiadała ostatnio o pieniądzach, jakie powinny zarabiać tenisistki odpadające we wcześniejszych fazach turniejów. - Podejmuję szereg dyskusji, począwszy od tego, co poprawić w turniejach, organizacji transportu czy też dystrybucji puli nagród, szczególnie w pierwszych rundach. Zależy mi na tym, żeby wynagrodzenia już na wczesnych etapach turnieju były wyższe. Wiem, że zawodniczki tego potrzebują - mówiła w rozmowie z portal sport.se.pl.

Główną twarzą kobiecego tenisa jest dziś Iga Świątek, światowa „jedynka" od ponad 47 tygodni. Zapewnia kibicom to, czego wielu się obawiało po zakończeniu kariery przez Serenę Williams: brak silnej liderki. Polka podkreśla, że w ostatnich latach kobiece rozgrywki bardzo się zmieniły.

- W tej chwili, po kilku latach słuchania, że nie jesteśmy regularne, stałe, faktycznie już jesteśmy - powiedziała Świątek. - Jest wiele czołowych tenisistek, które spisują się świetnie w większości turniejów. Myślę, że fani mogą wybrać swoją faworytkę i naprawdę nam kibicować - dodała.

W ostatnich miesiącach rywalizacja w kobiecym tenisie koncentruje się wokół kilku nazwisk: Iga Świątek wygrała w zeszłym roku turniej Roland Garros i US Open, Ons Jabeur była w finale Wimbledonu i US Open, Elena Rybakina zwyciężyła w Wimbledonie, a w styczniu 2023 była w finale Australian Open, Aryna Sabalenka była ostatnio najlepsza w Melbourne oraz doszła do półfinału US Open 2022. Do tego dochodzą groźne Jessika Pegula, Coco Gauff czy Caroline Garcia. Można powiedzieć śmiało, że w kobiecym tenisie wykrystalizowała się nowa czołówka.

Świątek: Zmniejszać dystans do tenisistów

Świątek ma też inne pomysły - liczy na rozwój rozgrywek WTA. Ma również nadzieję na wybór lepszej lokalizacji na kończący sezon Turniej Mistrzyń.

- Na pewno chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się biznesowo, staje się bardziej popularna, zmniejsza dystans w stosunku do ATP pod względem różnic w nagrodach pieniężnych, a także przyciąga fanów - przyznała. - Nasz tenis przynosi te same emocje, co męski tenis. Myślę, że w kobiecym tenisie można znaleźć coś, czego nie znajdziesz w ATP - uważa.

Tak wyglądały nagrody finansowe dla tenisistek i tenisistów w Rzymie w zeszłym roku:

- Jest wiele rzeczy, które chciałbym, aby WTA zbadała i zmieniła. Może dostaniemy fajne miejsce na finały WTA - zakończyła Polka. W podobnych słowach wypowiadała się w Dubaju Wiktoria Azarenka. Białorusinka nalega, by władze kobiecego tenisa ogłosiły wkrótce lokalizację tegorocznego turnieju WTA Finals by umożliwić lepszy marketing imprezy.

Gdzie WTA Finals?

Od 2019 roku turniej miał być przez 10 lat rozgrywany w chińskich Shenzhen. Umowa z Chińczykami była rekordowa - cztery lata temu Ashleigh Barty za zwycięstwo w imprezie otrzymała aż 4,42 miliona dolarów. To była najwyższa nagroda pieniężna w historii przyznana na jakimkolwiek wydarzeniu tenisowym zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Pandemia i zamieszanie wokół chińskiej tenisistki Peng Shuai, która oskarżyła dygnitarza Partii Komunistycznej o napaść seksualną, sprawiły, że WTA Finals nie wróciło już do Shenzhen. W 2020 roku Turnieju Mistrzyń w ogóle się nie odbył, dwa lata temu zorganizowano go w meksykańskiej Guadalajarze, a rok temu w Fort Worth w Teksasie.

Jako Sport.pl byliśmy obecni na miejscu w USA i mogliśmy się przekonać, jak słabo była zorganizowana ta impreza. Brakowało promocji na ulicach, a pytani przez nas taksówkarze myśleli, że w miejscowej hali znów odbywają się zawody rodeo, a nie turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek świata.

- Potrzebujemy lokalizacji, która byłaby bardziej odpowiednia. W ostatnich latach zbyt późno ogłaszano lokalizację zawodów WTA Finals. Nie było czasu na marketing, którego także niedoceniano - mówiła Azarenka. A jak obecnie wygląda sytuacja? - Wciąż trwają rozmowy o Chinach. Nie ma żadnej ostatecznej decyzji - zdradziła Białorusinka, która również należy do Rady Tenisistek przy WTA.

Kobieca federacja w reakcji na oskarżenia Peng Shuai zerwała umowy z chińskimi sponsorami. Budżet WTA cierpi. W środowisku trwają spekulacje, że Turniej Mistrzyń może w tym roku wrócić do Shenhzen. Trudno to jednak pogodzić z deklaracją szefa WTA Steve’a Simona, który zapewnił, że nie będzie żadnych rozmów z Chińczykami, dopóki nie wyjaśni się sprawa Peng Shuai. Tenisistka co prawda wycofała się z zarzutów w stosunku do chińskiego polityka, kilka razy pokazała się publicznie w ojczyźnie, ale wciąż nie chce rozmawiać z działaczami WTA o całym zamieszaniu.