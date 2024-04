To koniec! Trzecia rakieta świata nie pojedzie na igrzyska. "Mam złamane serce"

Fatalne wiadomości dotarły do świata tenisa z Australii. Storm Hunter - jedna z najlepszych deblistek świata - doznała właśnie bardzo ciężkiej kontuzji. Z tego powodu tenisistka nie spełni wielkiego marzenia i nie pojedzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Jestem zdruzgotana i mam złamane serce" - zwróciła się Hunter do kibiców za pomocą mediów społecznościowych. Co teraz czeka deblistkę?

