Tak Szwajcarzy napisali o Świątek. A mecz? Coś absolutnie niecodziennego

Jesienią 2022 roku Szwajcarki wygrały Billie Jean King Cup, czyli rozgrywki uznawane za nieoficjalne mistrzostwa świata w damskim tenisie. Ale dziś nikt nie daje im większych szans w meczu z Polską o awans do finałów w Sewilli. I to nie tylko dlatego, że my mamy Igę Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Liderka światowego rankingu zaczęła dla Polski mecz w Biel zgodnie z przewidywaniami. Jej rywalka, Simona Waltert zajmująca 158. miejsce w rankingu WTA, nie miała szans, mimo że walczyła naprawdę z całych sił, a momentami nawet imponowała. Przy wyniku 0:3 w pierwszym secie potrafiła najpierw przy aplauzie publiczności wygrać swojego gema serwisowego, a następnie - już niemal powodując owację na stojąco - przełamać Polkę. Oczywiście Świątek szybko opanowała sytuację, pokazała, że ma dużo większe umiejętności i spokojnie wygrała seta 6:3. Ale to nie zniechęciło Szwajcarki.

Waltert pokazała, że mecz ze Świątek to święto

Mimo że drugą partię Walter zaczęła najgorzej jak mogła - od utraty podania w gemie przegranym po prostu gładko (do 15) - to absolutnie nie zrezygnowała z walki. W drugim gemie, przy serwisie Igi, miała trzy breakpointy. Świątek wyszła na 2:0 dopiero po rozegraniu w tym gemie aż 18 punktów. Wiele z nich to były długie wymiany, bo Szwajcarka dobrze się broniła, a i do ataku przechodziła, gdy tylko widziała na to okazję. Koniec końców Świątek lepiej wytrzymała nerwowe granie na przewagi, a po chwili pokazała też, że jest o wiele lepsza kondycyjnie. Następnego gema, przy serwisie Szwajcarki, Polka wygrała do zera. Ale znów - mimo naprawdę niekorzystnego wyniku, wtedy już 3:6, 0:3 przy serwisie Świątek - Waltert pokazywała, że ten mecz jeszcze się nie skończył.

23-letnia Szwajcarka z meczu ze Świątek zrobiła sobie święto. Dla niej okazja do gry przeciw najlepszej tenisistce świata to coś absolutnie niecodziennego. To zawodniczka, która nigdy nie była w top 100 rankingu, na tenisowych salonach bywa tylko okazjonalnie i nie potrafi się na nich rozgościć. Jej życiowym sukcesem jest dotarcie do drugiej rundy w ubiegłorocznym Roland Garros. Trudno uznać, że teraz za osiągnięcie będzie uważała urwanie kilku gemów światowej "jedynce". Ale na pewno ma prawo być zadowolona z tego, że zaprezentowała co najmniej kilka, jak nie kilkanaście naprawdę dobrych akcji i że w żadnym momencie nie straciła ochoty do gry, mimo że musiała czuć, że raczej sensacji nie sprawi i tego meczu nie wygra.

Świątek musiała wygrać i wygrała. Teraz Fręch

A Iga? Cóż, musiała ten mecz wygrać i wygrała. Możliwe, że dla niej łatwiejsze byłoby granie przeciw Viktorii Golubić czy Jil Teichmann, które zna o wiele lepiej. Ale pierwsza przez kontuzję nie jest obecna w kadrze Szwajcarek, a druga z powodu kontuzji została zgłoszona jedynie do sobotniego debla (my planujemy w nim wystawić Katarzynę Kawę i Maję Chwalińską).

Szwajcarkom brakuje jeszcze jednej ważnej postaci, najważniejszej. Chodzi o Belindę Bencić. Mistrzyni olimpijska z Tokio jest w zaawansowanej ciąży. Wobec takich braków w kadrze Szwajcari Polki są murowanymi faworytkami tego meczu. Po tym jak Świątek wyprowadziła nasz zespół na 1:0, spodziewamy się, że jeszcze w piątek na 2:0 podwyższy Magdalena Fręch. Światowa numer 52 lada chwila zmierzy się z 18-letnią Celine Naef, która w ekipie Szwajcarii pełni rolę numeru 1, a w rankingu WTA jest 148.

Dalsze granie na kortach przy ulicy Rogera Federera w Biel jest planowane na sobotę. Wtedy począwszy od godziny 13 planowane są mecze Świątek z Naef, Fręch z Walter i debel Celine Naef/Jil Teichmann - Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa.