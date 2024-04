Sceny w Monte Carlo. Gwiazdor nagle wybuchł na korcie. "Brak szacunku" [WIDEO]

Jannik Sinner zameldował się w półfinale prestiżowego turnieju ATP Masters w Monte Carlo. Podczas jego spotkania z Holgerem Rune doszło jednak do sensacyjnych scen z udziałem duńskiego rywala. Tenisista pokłócił się z sędzią, po tym, jak ten zwrócił mu uwagę, aby nie uciszał on trybun. - Wiesz co to brak szacunku? - rzucił Duńczyk do arbitra. Do sytuacji doszło w kluczowym momencie meczu.

