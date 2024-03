Sensacja w Miami! Sabalenka odpadła. Katastrofa w trzecim secie

To był zdecydowanie wielki mecz Anheliny Kalininy. Zagrała na maksimum swoich możliwości, wykorzystywała błędy Sabalenki. Białorusinka blado wyglądała w polu serwisowym. W całym meczu została przełamana aż sześć razy.

Sabalenka z kłopotami niemalże od początku meczu

Białoruska tenisistka dobrze weszła w to spotkanie. Pewnie wygrała swojego pierwszego gema serwisowego i od razu przełamała Kalininę. Wydawało się, że od razu zyskała kontrolę nad meczem.

Ukrainka dość szybko wróciła do gry, wygrywając trzy kolejne gemy. Szczególnie zacięty był piąty gem pierwszego seta. Sabalenka prowadziła 30:0, miała w sumie aż cztery okazje na zamknięcie gema, ale żadnej z nich nie wykorzystała. Kalinina przełamała Białorusinkę po trzecim break poincie.

Z każdym kolejnym gemem w tej partii mecz był coraz bardziej zacięty, głównie za sprawą nierównej gry Sabalenki. Potrafiła uderzyć piłkę z ogromną mocą, ale jednocześnie miała rozregulowany celownik, przez co nie była w stanie odskoczyć Ukraince, cały czas pozwalała pozostać jej utrzymać kontakt.

Kalinina zagrała znacznie lepiej w dziesiątym gemie pierwszego seta. Zakończyła partię po trzeciej piłce setowej i wygrała ją 6:4.

W drugim secie Sabalenka grała z taką intensywnością, do jakiej zdążyła nas przyzwyczaić. Całkowicie zdominowała przeciwniczkę z Ukrainy. Właściwie to był set bez większej historii. Białorusinka doprowadziła do remisu, wygrywając tę partię 6:1. Dwukrotnie przełamała Kalininę, obroniła po drodze jednego break pointa.

Kalinina wyrzuciła Sabalenkę z turnieju

Jednak wiceliderka światowego rankingu nie zdołała utrzymać takiego mocnego tempa gry w trzecim secie. Kalinina bezlitośnie wykorzystywała błędy i słabsze momenty Sabalenki. Pierwszego gema decydującej partii wygrała do zera, w mgnieniu oka wywalczyła prowadzenie aż 4:0.

Białorusinka miała krótki zryw w piątym gemie, kiedy przełamała rywalkę, wygrywając gema do zera. Ale to był jedyny dobry moment wiceliderki rankingu w ostatnim secie. Ostatnie dwa gemy Kalinina miała mimo wszystko pod kontrolą. Wygrała seta 6:1, cały mecz 2:1 i zameldowała się w czwartej rundzie turnieju w Miami, sprawiając największą sensację tego turnieju. Mecz trwał dwie godziny i dwie minuty.

Ten set to był festiwal błędów i nieskuteczności w wykonaniu Sabalenki. Skuteczność pierwszego serwisu miała na poziomie zaledwie 41 procent. Zdobyła tylko jeden punkt po drugim serwisie na dziesięć możliwych. Popełniła cztery podwójne błędy serwisowe w ostatniej partii, a sześć w całym meczu. Wywalczyła mniej niż połowę możliwych punktów po returnie.

Sabalenka po ostatniej piłce była naprawdę wściekła i sfrustrowana. Swoją złość postanowiła wyładować na rakiecie, którą kilkukrotnie z całej siły uderzyła o asfaltowy kort.

Dla Sabalenki ostatni czas jest naprawdę trudny. Straciła bardzo bliską osobę. Kilka dni temu zmarł jej były partner, Konstantin Kolcow. Wówczas świat nie wiedział, że tenisistka się z nim rozstała, sama to przyznała po jakimś czasie. Według doniesień zagranicznych mediów i śledztwa policji Kolcow wypadł z balkonu jednego z hoteli w Miami. Śledczy wskazują, że najprawdopodobniej to było samobójstwo.

Białorusinka sportowo nie jest w optymalnej formie, co było widać podczas turnieju w Indian Wells, gdzie sensacyjnie odpadła w 1/8 finału po trzysetowym boju z Emmą Navarro.

Z kortu w Miami schodziła z opuszczoną głową, twarz miała schowaną pod daszkiem swojej czarnej czapki.

W kolejnej rundzie Anhelina Kalinina zagra z reprezentantką Kazachstanu, Julią Putincewą.

Poniżej skrót spotkania Kalininy z Sabalenką.

Turniej WTA 1000 w Miami, trzecia runda:

Anhelina Kalinina (Ukraina, WTA 36.) - Aryna Sabalenka (Białoruś, WTA 2.) 6:4, 1:6, 6:1