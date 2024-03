Iga Świątek zdemolowała rywalkę w Miami! Godzinka i koniec

Po zwycięstwie w Indian Wells, Iga Świątek po raz drugi w karierze staje przed szansą wygrania całego "Sunshine Double". Aby to uczynić, Polka musi wygrać turniej WTA 1000 w Miami, aczkolwiek "Sunshine" obecnie do Miami pasuje nie za bardzo, gdyż od czwartku organizatorzy turnieju zmagają się z obfitymi opadami deszczu. Miało to wpływ również na Igę, która mecz II rundy z Włoszką Camilą Giorgi (WTA 108) miała rozegrać w piątek. Do rywalizacji doszło jednak dopiero dzień później, a Świątek miała "pomścić" inną Polkę Magdalenę Fręch, która przegrała w I rundzie właśnie z Giorgi 4:6, 2:6.

Godzina z prysznicem, dwa gemy stracone. Szybki awans Igi Świątek do III rundy w Miami

Piątkowy mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Igi Świątek, choć to Camila Giorgi wygrała dwa pierwsze punkty przy własnym serwisie i prowadziła w pierwszym gemie 30:0. Potem jednak Włoszka popełniła aż trzy błędy serwisowe z rzędu, co dało Świątek pierwszego break pointa. Polka błyskawicznie uzyskała przełamanie, wygrała własnego gema serwisowego, a i w kolejnym gemie Giorgi w kluczowych momentach popełniała kolejne podwójne. Po dwóch gemach przy własnym podaniu miała ich aż sześć, a w takich warunkach trudno nawiązać walkę z liderką światowego rankingu. W ten sposób Świątek objęła prowadzenie 3:0.

Dopiero przegrywając 0:4 Camila Giorgi potrafiła się przełamać. Wreszcie zaczęła trafiać pierwszym serwisem i także, korzystając z błędów forhendowych Świątek, zdołała wygrać gema serwisowego do 15, kończąc go asem.

Włoszka próbowała iść za ciosem. Zaczęła bardzo dobrze returnować, co dało jej prowadzenie 0:40 przy serwisie Igi i trzy break pointy. Świątek obroniła je jednak w znakomitym stylu i odwróciła losy gema, a następnie sama ponownie przełamała swoją przeciwniczkę, by zwyciężyć w pierwszym secie gładko 6:1.

W drugim secie obie panie zaczęły od pewnego wygrywania własnego podania, ale trwało to tylko do stanu 2:1 dla Świątek. Wtedy to Camila Giorgi znowu zaczęła mieć problemy ze swoim serwisem, popełniała kolejne błędy serwisowe, a kolejne gemy seryjnie wpadały na konto Igi Świątek.

Świątek wygrała w sumie aż pięć gemów z rzędu i tylko w jednym z nich popełniająca błąd za błędem Giorgi zdobyła więcej niż dwa punkty. Miało to miejsce przy stanie 4:1 dla Polki, gdy Giorgi obroniła dwa break pointy od stanu 15:40, ale przy trzecim i tak dała się przełamać. Świątek z kolei zakończyła mecz wygranym do zera gemem serwisowym.

Iga Świątek w zaledwie godzinę i osiem minut pokonała Camilę Giorgi 6:1, 6:1 i pewnie awansowała do III rundy turnieju WTA 1000 w Miami. Tam polska tenisistka zagra z Czeszką Lindą Noskovą (WTA 31), która pokonała Rosjankę Marię Timofiejewą (WTA 100) 6:4, 6:4. Z Noskovą Iga Świątek w tym sezonie mierzyła się już dwa razy. W III rundzie Australian Open przegrała z nią sensacyjnie 6:3, 3:6, 4:6, z kolei już ostatnio w Indian Wells gładko pokonała ją 6:4, 6:0.