Niepokojące informacje ze zgrupowania kadry. Reprezentant nie trenował z drużyną [WIDEO]

- Wyścig z czasem trwa, i to dosłownie - żartowali członkowie sztabu. W tym czasie w tle - obok ławki rezerwowych - na stacjonarnym rowerku jeździł Przemysław Frankowski. Skrzydłowy RC Lens pojawił się na murawie Stadionu Narodowego, ale nie trenował z drużyną - ćwiczył indywidualnie pod okiem fizjoterapeuty Pawła Bambra.

Frankowski to strzelec pierwszego gola w meczu z Estonią. W drugiej połowie nie pojawił się jednak na boisku. Zmiana niestety była wymuszona. - Przemek doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia - mówił w piątek lekarz kadry Jacek Jaroszewski, cytowany przez "Łączy Nas Piłka".

Dodatkowe powołanie Probierza

Ze zgrupowania w piątek z kontuzją mięśnia dwugłowego uda wyjechał Matty Cash. Sztab kadry w jego miejsce nie powołał żadnego nowego piłkarza, ale do drużyny dołączył Paweł Wszołek. Skrzydłowy Legii Warszawa może być alternatywą dla Casha na wahadle, ale w kadrze Probierza zajął miejsce odesłanego do młodzieżówki Dominika Marczuka.

Wszołek pojawił się na sobotnich zajęciach. Te rozpoczęły się tradycyjnie od podbijania piłki w dwóch grupach. Później selekcjoner zebrał wszystkich w kółeczku, a do środka zaprosił Jaroszewskiego, któremu wszyscy odśpiewali "Sto lat".

Lewandowski nie trafił do kosza

- Pięć piłek musi znaleźć się w koszu, po dwie drużyny rywalizują ze sobą. Przegrani robią dziesięć pompek - asystent Probierza Robert Góralczyk tłumaczył piłkarzom ćwiczenie, którego głównym elementem były... kosze na śmieci. Piłkarze musieli podbijać piłkę przez kilka metrów i na koniec trafić ją do kosza, tak żeby piłka nie dotknęła boiska.

Początkowo wszystko szło dobrze. Pierwsza czwórka - Jakub Moder, Piotr Zieliński, Paweł Dawidowicz - trafiła do kosza. Ale byli też tacy, którzy nie trafili - m.in. Wszołek, ale też Robert Lewandowski. Nie wiadomo, która drużyna wygrała, bo w tym czasie dziennikarze - po ustalonym kwadransie - zostali wyproszeni z treningu.

Kadra na Narodowym trenować będzie jeszcze w niedzielę. W poniedziałek o 11 wyleci do Cardiff, gdzie dzień później w finale baraży powalczy o wyjazd na Euro z Walią. Początek meczu o 20.45.