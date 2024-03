Przegrywała już 4:6, 0:4. Wtem niewiarygodny powrót. Co ona zrobiła?!

Większość czołowych tenisistek jest już myślami przy Sunshine Double - turniejach WTA 1000 w Indian Wells i Miami, które odbędą się w marcu. Wydarzeniem podprowadzającym jest impreza rangi WTA 500 w San Diego, gdzie do gry wraca Jessica Pegula.

Wielki powrót Rosjanki w turnieju w San Diego. Przegrywała już 4:6, 0:4

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu odbywały się pozostałe mecze drugiej rundy. Jako ostatnie na kort centralny wyszły Anastazja Pawluczenkowa (25. WTA) i Xinyu Wang (41. WTA). 22-letnia Chinka sprawiła już niespodziankę w poprzednim meczu, gdy trzech setach ograła utalentowaną Clarę Tauson (92. WTA). Dla doświadczonej Rosjanki był to natomiast pierwszy pojedynek w tym turnieju - wcześniej miała wolny los z uwagi na rozstawienie z czwórką, a ostatnio oddała walkowerem spotkanie w Dubaju z powodu kontuzji.

Jej brak ogrania w ostatnich dniach był widoczny. Xinyu Wang wygrała pierwszego seta 6:4, a w drugim prowadziła już 4:0, przegrywając w czterech gemach raptem dwa punkty! Wydawało się, że pojedynek szybko się zakończy, lecz Pawluczenkowa znalazła w sobie wiarę i możliwości, aby zacząć odrabiać straty. Kluczowy był do tego dziewiąty gem, gdy Chinka prowadziła już 40:0, ale mimo to dała się przełamać, co oznaczało wyrównanie. Ostatecznie doszło do tiebreaka, w którym 7:5 lepsza była Rosjanka. To ona miała przewagę psychologiczną w trzeciej partii, co momentalnie wykorzystała. Tym razem to ona wyszła na czterogemowe prowadzenie. Historia zaczynała się powtarzać, albowiem Wang zaczęła się do niej nieśmiało zbliżać, ale ostatecznie to 32-letnia Pawluczenkowa wygrała 4:6, 7:6(5), 6:2.

"Od 4:6, 0:4 stwierdziła, że "zaczęła się częściej uśmiechać" i zaczęło jej się to podobać. Jej tenis zaczął być bardziej płynny, serwis stał się precyzyjniejszy, praca nóg ostrzejsza, Wang spięła się, a Pavs w pełni to wykorzystała. Świetny powrót!" - czytamy na Twitterze profilu TennisOne.

Anastazja Pawluczenkowa zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 250 w San Diego, w którym zmierzy się z Martą Kostjuk (34. WTA).