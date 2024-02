Szejkowie mają gest. Hurkacz odpadł w Dubaju, ale i tak zarobi fortunę!

Hubert Hurkacz (8. ATP) na ćwierćfinale zakończył udział w turnieju ATP 500 w Dubaju. Drugi raz w tym miesiącu za burtę wyrzucił go niżej notowany Ugo Humbert (18. ATP). Francuz niespełna trzy tygodnie temu okazał się lepszy w półfinale w Marsylii. Wówczas wygrał 6:4, 6:4. Tym razem mecz być znacznie bardziej wyrównany. Hurkacz wygrał pierwszego seta, a w drugim miał trzy piłki meczowe. Ostatecznie przegrał go po tie-breaku, a następnie trzecią partię i skończyło się wynikiem 6:3, 6:7 (8), 3:6. Mimo to Polak może wyjechać z Dubaju w dobrym nastroju.

Hubert Hurkacz odpadł z turnieju w Dubaju. Tyle zarobił. Ogromna kasa

Wrocławianin stracił szansę na kolejny tytuł i już na pewno nie poprawi ósmej pozycji w rankingu ATP, a najgorszym wypadku może nawet spaść. Nie ma jednak na co narzekać, jeśli chodzi o stan konta bankowego. Jak czytamy na stronie internetowej turnieju, za występ w ćwierćfinale organizatorzy wypłacą mu aż 80,6 tys. dolarów amerykańskich, czyli ok. 322 tys. zł.

Oczywiście jeszcze większe powody do zadowolenia miałby, gdyby zapewnił sobie awans do półfinału. Wówczas zarobiłby niemal dwa razy więcej pieniędzy - dokładnie 158 tys. dolarów, a więc przy obecnym kursie 632 tys. zł. Taką kwotę zagwarantował już sobie Ugo Humbert, który o finał zmierzy się w piątek z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (4. ATP). Z kolei w drugim półfinale spotkają się Kazach Alexander Bublik (23. ATP) i Rosjanin Andriej Rublow (5. ATP).

Organizatorzy turnieju w Dubaju jak zwykle nie żałowali pieniędzy na nagrody. W tym roku łącznie przeznaczyli na nie 3,2 mln dolarów. Zwycięzca otrzyma 550 tys. dolarów (ok. 2,2 mln zł), a drugi z finalistów 296 tys. dolarów (1,18 mln zł).

Nagrody pieniężne za turniej ATP 500 w Dubaju: