Dramat Hurkacza w ćwierćfinale w Dubaju. "Paskudny upadek" [WIDEO]

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Huberta Hurkacza (8. ATP) były wyjątkowo niepewne. Pod koniec stycznia potrafił dojść do ćwierćfinału Australian Open i odpadł dopiero po wymagającym boju z Daniłłem Miedwiediewem (4. ATP), natomiast później został szybko wyeliminowany z turniejów w Marsylii oraz Rotterdamie.

Po krótkiej przerwie powrócił na kort i świetnie rozpoczął zmagania w Dubaju. Najpierw pokonał w pierwszej rundzie Jana-Lennara Struffa (25. ATP) 7:6 (5), 6:7 (4), 7:6 (6), a następnie rozprawił się z Australijczykiem Christopherem O'Connellem (68. ATP) 7:5 (5), 6:4 i trafił na Ugo Humberta (18. ATP), z którym przegrał ostatnio w Marsylii 4:6, 4:6.

Chwile grozy w meczu Hurkacza. To mogło skończyć się dużo gorzej

Czwartkowy ćwierćfinał rozpoczął się jednak dla niego świetnie, ponieważ zwyciężył pierwszego seta 6:3. I choć w drugim został niespodziewanie przełamany, to błyskawicznie doprowadził do wyrównania. Obaj zawodnicy nie oddali już serwisu i kibice zobaczyli tie-break. Mimo trzech piłek meczowych Hurkacz nie był w stanie zakończyć spotkania i finalnie przegrał 8:10.

Podczas tie-breaka doszło do niebezpiecznej sytuacji z jego udziałem. Przy stanie 1:2 zagrał piłkę, która odbiła się od siatki i spadła tuż za nią. Francuzowi udało się jednak do niej dobiec i posłać piłkę, która zaskoczyła Hurkacza. Mimo efektownego sprintu nie był w stanie jej "złapać". Mało tego, rozpędzony wbiegł na ławkę, a następnie poślizgnął się na ręczniku i przeskoczył nad miejscem do siedzenia. Na szczęście nic mu się nie stało, ponieważ przytomnie "wylądował". "Paskudny upadek" - relacjonowali komentatorzy.

"Poszedł jak dzik w żołędzie" - skomentował Z kortu. Bardzo szybko w jego kierunku ruszył Humbert, który docenił jego poświęcenie, po czym przybił mu piątkę. "Na pierwszym miejscu jest sportowa rywalizacja" - podsumował Tennis TV.

Finalnie Hurkacz poległ 6:3, 6:7(8), 3:6 i odpadł z rywalizacji. Wiemy już, że Humbert zmierzy się w półfinale z Daniłłem Miedwiediewem (4. ATP). Tym samym Polak nie zrewanżuje się Rosjaninowi za tegoroczny ćwierćfinał IO, w którym przegrał 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6.