To się dzieje! Kapitalne wieści dla Fręch. Tak się pisze historię

Magdalena Fręch rozgrywa sezon życia. Kapitalnie spisała się w Australian Open, gdzie dotarła aż do 1/8 finału, co było jej najlepszym wynikiem w karierze w turniejach wielkoszlemowych. I choć później zanotowała delikatną obniżkę formy, to wydaje się, że znów wraca na właściwe tory. Udowadnia to w WTA 1000 w Dubaju. Nie dość, że przebrnęła przez kwalifikacje, to w I rundzie pokonała zawodniczkę z TOP 20, Jekatierinę Aleksandrową. Z kolei we wtorek rozprawiła się z Petrą Martić. Dzięki temu zwycięstwu nie tylko awansowała do III rundy, ale i osiągnęła największy sukces w karierze.

Historyczny sukces Magdaleny Fręch. Polka awansuje do TOP 50 rankingu WTA. Po raz pierwszy w karierze

Fręch bardzo dobrze rozpoczęła mecz z Chorwatką i po 52 minutach wygrała pierwszego seta 6:4. Później jej gra całkowicie się posypała i w drugiej odsłonie spotkania musiała uznać wyższość rywalki. Dość powiedzieć, że udało jej się urwać zaledwie jednego gema. Martić nie poszła jednak za ciosem i w kolejnej partii znów oddała inicjatywę Polce. Ta pewnie wygrała 6:2 i w całym meczu 2:1.

Dzięki temu zdobyła kolejne cenne punkty do rankingu WTA. A na tym nie koniec dobrych wieści. Pewne już jest, że w przyszłym tygodniu zanotuje awans w klasyfikacji i po raz pierwszy w karierze awansuje do TOP 50. Najwyżej była w styczniu 2024 roku - wówczas plasowała się na 51. lokacie. Obecnie jest 53., ale w rankingu WTA Live znajduje się na 42. miejscu.

Teoretycznie wyprzedzić może ją już tylko sześć zawodniczek w zestawieniu, co sprawia, że w najgorszym wypadku Polka pojawi się w poniedziałkowym notowaniu na 48. pozycji. Oczywiście Fręch na tym nie zamierza poprzestawać. W przypadku kolejnych zwycięstw w Dubaju, a także potknięć innych rywalek może zbliżyć się nawet do TOP 20.

Ranking WTA Live (stan na 20.02.2024):

1. Iga Świątek - 9725 pkt

2. Aryna Sabalenka - 8725 pkt

3. Coco Gauff - 6770 pkt

4. Jelena Rybakina - 6643 pkt

5. Jessica Pegula - 5085 pkt

6. Ons Jabeur - 4183 pkt

7. Marketa Vondrousova - 3975 pkt

8. Qinwen Zheng - 3835 pkt

9. Maria Sakkari - 3565 pkt

10. Jelena Ostapenko - 3493 pkt

...

42. Magdalena Fręch - 1315 pkt

53. Magda Linette - 1190 pkt.

W III rundzie na Fręch będzie czekało bardzo trudne zadanie - zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Wiktoria Azarenka - Jelena Rybakina. Z każdą z tych zawodniczek Polka ma niekorzystny bilans. Z Białorusinką spotkała się zaledwie tydzień temu i przegrała już w I rundzie WTA 1000 w Dosze. Było to jedyne starcie tych zawodniczek. Z Kazaszką także rywalizowała tylko raz - i to Rybakina była górą (Tajpej 2018).