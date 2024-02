Tajemniczy mężczyzna na meczach Igi Świątek. Zdradzamy, kto to

Iga Świątek ma 23 lata i na koncie 18 wygranych turniejów WTA. Przez 91 tygodni w swojej karierze była - i jest dalej - liderką światowego rankingu. W dorobku ma także cztery tytuły wielkoszlemowe - 3 razy wygrywała Roland Garros, raz triumfowała w US Open.

Na wspomniane sukcesy, oczywiście poza postawą tenisistki, wpływ ma jej sztab. Tworzą go nie tylko Tomasz Wiktorowski, Daria Abramowicz i Maciej Ryszczuk, ale także jeszcze jedna osoba, która pozostaje nieco w cieniu. Choć to być może tylko medialne wrażenie, bowiem dla Igi Świątek Tomasz Moczek jest człowiekiem wręcz kluczowym. Współpraca tego duetu rozpoczęła się jeszcze w czasach, gdy Świątek przygotowywał Piotr Sierzputowski.

- Moim zadaniem jest, aby odzwierciedlić to, co może ją czekać w następnym spotkaniu. To oczywiście też jest ważną cechą sparingpartnera, który musi posiadać umiejętność dostosowania się. Ktoś taki musi umieć różnicować grę, raz trzeba uderzać płasko, a innym razem trzeba wcielić się w rywalkę, która używa zagrań rotacyjnych. Myślę, że jest to wręcz wymagana umiejętność w tej pracy - tak charakter swoich zadań opisywał Moczek w rozmowie udzielonej TVP Sport.

Przyznawał, że spędza z liderką światowego rankingu setki godzin na korcie. To sprawia, że zna jej atuty, jak i słabsze strony. Współpraca ze Świątek nie jest dla niego pierwszyzną. Wcześniej miał okazję pomagać Urszuli Radwańskiej i znakomitemu debliście Mariuszowi Fyrstenbergowi.

- Mogę śmiało powiedzieć, że jest to bardzo pozytywna postać, jeżeli chodzi o tenisowy warsztat. Jakościowo to chyba jeden z najlepszych specjalistów w Polsce, a nawet na świecie. Bardzo dobrze trzyma piłkę, umie dostosować się do tempa gry, zmieniać rotację, serwis też ma bardzo dobry - mówi trener Piotr Ostrowski w rozmowie z "Faktem".

Dodaje także, że sparingpartner Igi Świątek jest sympatycznym człowiekiem. - Na pewno wprowadza w teamie pozytywny nastrój. To też ma swoje znaczenie. Taka osoba w sztabie Igi Świątek jest na pewno bardzo, bardzo pożyteczna - dodaje Ostrowski.

Efekty pracy teamu Igi Świątek, na który składają się Tomasz Wiktorowski, Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk i Tomasz Moczek, będzie można poznać już we wtorek. Nasza najlepsza tenisistka się nie zatrzymuje. Po wygraniu turnieju w Dosze tym razem rywalizować będzie w Dubaju. Jej rywalką będzie Sloane Stephens (41. WTA). Relacje z meczów Igi Świątek można śledzić na stronie Sport.pl. Zapraszamy.