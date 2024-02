Fręch zadziwia! Wielkie zwycięstwo Polki. Będzie hit w Dubaju

Magdalena Fręch (53. WTA) jest jednym z największych objawień początku sezonu WTA Tour. Polska tenisistka dotarła do czwartej rundy Australian Open, pokonując po drodze m.in. Caroline Garcię, która w turnieju w Melbourne była rozstawiona z numerem 16. W Dosze było blisko sprawienia kolejnej niespodzianki, ale po przejściu eliminacji w pierwszej rundzie musiała uznać wyższość Wiktorii Azarenki 3:6, 6:3, 3:6.

26-letnia tenisistka z Łodzi dobrą formę udowodniła w Dubaju. Znów dwuetapowe kwalifikacje nie były dla niej problemem - wyeliminowała Arinę Rodionową oraz Julię Putincewę - ale prawdziwą sensację sprawiła, pokonując w pierwszej rundzie 17. zawodniczkę świata Jekaterinę Aleksandrową 7:6(2), 6:3. To zaostrzyło apetyty, zwłaszcza że w następnym meczu czekała Petra Martić (61. WTA). Zawodniczka przyzwoita, solidna, lecz nie poza zasięgiem, będącej w życiowej formie Magdaleny Fręch.

Taśma sprzymierzeńcem Polki. Pomogła w kluczowych momentach

Petra Martić początkowo nie miała zbyt dużo cierpliwości do długich wymian i grę na przebicie Polki, a że szczęście sprzyja lepszym, to już w pierwszym gemie fortuna uśmiechnęła się do Łodzianki. Przy break poincie jej bekhend przetoczył się tuż za siatkę, spadając po drugiej stronie. Chorwatka nie miała pomysłu i narzędzi, aby przebić się przez mur Łodzianki, która korzystała z błędów rywalki albo sama skutecznie kontrowała. Mogło być jeszcze lepiej, gdyż Fręch miała dwie piłki na 3:0, ale Martić zdołała wówczas wyjść z opresji.

W następnych fragmentach gry pojawiały się szanse dla returnujących, ale ostatecznie zawodniczki serwujące utrzymywały swoje podanie. Znów taśma sprzyjała Polce przy break poincie, lecz teraz to ona musiała się bronić przed przełamaniem powrotnym. Wydarzenie rzadkie w kobiecym tenisie: o losach pierwszego seta zadecydowało pojedyncze przełamanie. Na samym początku wywalczyła je reprezentantka biało-czerwonych. Triumfowała 6:4 w 51 minut.

Magdalena Fręch notowała 80 proc. wygranych punktów po pierwszym podaniu. Obroniła dwa break pointy. Sprytnie też obijała bekhend rywalki, który był zdecydowanie mniej pewny i stabilny niż strona forehandowa.

I nagle coś się stało. Doszło do trzeciego seta

26-letnia Łodzianka obroniła trzeciego break pointa, ale za czwartym razem Petra Martić dopięła swego. Przełamała na start drugiej partii, ale był to dopiero początek problemów Polki. W grze Magdaleny Fręch pojawiło się więcej prostych niewymuszonych błędów. 33-letnia rywalka, która znana jest z mieszania rytmu wymiany, zaczęła robić to skutecznie. Winner zagrany drop-shotem dał jej kolejnego break pointa. Miała trochę szczęścia, gdyż piłka spadająca na linię zaskoczyła Polkę, która odegrała krótszą piłkę. Martić musiała to skończyć forehandem. Posypała się tak pewna gra naszej reprezentantki, traciła punkty seriami. Chorwata - półfinalistka turnieju w Dubaju z 2020 roku - wygrała seta 6:1 w 30 minut.

Wydawało się, że to 33-latka ma przewagę po doprowadzeniu do wyrównania. Tak też układały się początkowe gemy trzeciej partii. Martić miała 30:0 przy podaniu Fręch, ale to był kluczowy moment spotkania. Polka zdobyła cztery punkty z rzędu, wychodząc z opałów, a to był wstęp do przełamania, które przyszło chwilę później. Łodzianka przy break poincie popisała się żelazną defensywą, wymierając presję na stojącą przy siatce rywalkę. Chorwatka nie odpowiedziała skutecznie na passing-shota, co oznaczało przełamanie.

W tym momencie Polka zaczęła ponownie dominować na korcie, pewnie utrzymywała swoje podanie, a w grze rywalki pojawiło się coraz więcej wątpliwości. Nie była tak pewna i bezkompromisowa jak w drugim secie. Pierwsza piłka meczowa dla Magdaleny Fręch pojawiła się już przy podaniu rywalki. Martić zagrała smecz w siatkę, a to oznaczało, że Polka wygrała 6:4, 1:6, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju! W niej czeka ją kolejny hit. Zmierzy się z lepszą z pary Wiktoria Azarenka - Elena Rybakina.