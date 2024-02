WTA w ostatnim czasie wywołuje sporo kontrowersji. Jedna z nich dotyczy kalendarza. Już pod koniec ubiegłego roku tenisistki były oburzone m.in. wyborem lokalizacji WTA Finals - po azjatyckich imprezach musiały przemieścić się do Ameryki Południowej. Następnie kilka zawodniczek szybko leciało do Europy, by wystąpić w Billie Jean King Cup.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

W tym roku kalendarz nie wygląda lepiej. - Jesteśmy, jako zawodniczki, niezadowolone z kalendarza oraz tego, jak zwiększyła się liczba obowiązkowych turniejów i obostrzeń związanych z wycofywaniem się z nich. Chcemy to zmienić. Potrzebujemy większego balansu oraz czasu, żeby wrócić do domu - apelowała Iga Świątek. Obecnie tenisistki rywalizują w WTA 1000 w Dubaju, który kończy się 24 lutego, a już dwa dni później rusza impreza w San Diego. To będzie wielkie obciążenie dla zawodniczek, które zdecydują się na udział w dwóch eventach. Tak duże, że jedna z Rosjanek zrezygnowała z udziału w turnieju w USA.

Anastasija Potapowa rezygnuje z imprezy w San Diego. Wszystko przez napięty kalendarz

Mowa o Anastasiji Potapowej. Tenisistka była ewidentnie niezadowolona z kalendarza WTA, co podkreśliła w rozmowie z TASS. - Znowu będą nerwy, trudne pojedynki i bitwy na śmierć i życie. W związku z tym postanowiliśmy z moim zespołem odpocząć w przyszłym tygodniu i spokojnie pojechać do Ameryki, by przygotować się do kolejnych turniejów rozgrywanych w USA. Opuszczę więc imprezę w San Diego - podkreśliła Rosjanka.

- Sezon dopiero się zaczął, ale szczerze mówiąc, nie mam już siły. Co chwilę jestem w innych strefach czasowych, na różnych kontynentach. Grzechem byłoby jednak narzekać. Staram się dobrze bawić i tak układam swój kalendarz, żeby się nie zabić - dodała. Tym samym Rosjanka straci sporo punktów. W poprzednich sezonie dotarła do ćwierćfinału imprezy w San Diego.

Potapowa z szansami na dobry wynik w Dubaju

Obecnie Potapowa rywalizuje w Dubaju. Udało jej się przebrnąć przez I rundę, choć nie bez problemów. Dopiero po trzysetowym boju pokonała 4:6, 6:2, 6:4 Lin Zhu. Teraz przed nią kolejne wyzwanie - jej rywalką będzie Włoszka Lucia Bronzetti. Mecz zaplanowano na wtorek 20 lutego około godziny 12:00. Po Dubaju Potapowa uda się do Ameryki. Tam weźmie udział m.in. w turniejach w Indian Wells oraz Miami.

Początek tego sezonu nie jest najlepszy w wykonaniu Rosjanki. Najdalej dotarła do ćwierćfinału w Brisbane oraz w Linzu. W Australian Open odpadła już po I rundzie. Nieco dalej zaszła w Dosze - tam przygodę zakończyła po drugim starciu.