Magda Linette w półfinale turnieju w Abu Zabi. Idzie jak burza

Magda Linette (55. WTA) podczas turnieju WTA 500 w Abu Zabi odpadała już po drugim meczu z Beatriz Haddad Maią (13. WTA), który przegrała 6:7(6), 7:6(1), 1:6. Polka mogła mieć spory niedosyt, ponieważ w dwóch pierwszych setach dzielnie walczyła z rywalką i miała sporą szansę na triumf, którą zaprzepaściła w ostatniej partii. Na szczęście 31-latka pozostała w rywalizacji deblowej i w niej radzi sobie całkiem nieźle.

Magda Linette w półfinale turnieju w Abu Zabi. W deblu lepiej niż w singlu

W grze podwójnej Linette wystartowała w parze z Bernardą Perą (89. WTA) i już w pierwszej rundzie polsko-amerykańska para ograła rywalki z prawdziwego zdarzenia - Ons Jabuer (6. WTA) i Naomi Osakę. Spotkanie trwało godzinę i 15 minut, a Linette i Pera wygrały je 6:3, 6:3. W drugiej rundzie powinno więc być nieco łatwiej.

Tak się wydawało, ale para Hao-Ching Chan i Giuliana Olmos do turnieju w Abu Zabi przystąpiły rozstawione z numerem trzecim i można było wskazywać je, jako groźne rywalki. Potwierdziło się to w pierwszym secie czwartkowego starcia. Partia trwała aż godzinę i do jej rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim Linette i Pera wytrzymały jednak presję i wygrały 8:6 po grze na przewagi.

W drugiej partii było już znacznie łatwiej. Polsko-amerykański duet od samego początku nałożył na rywalki sporą presję i wygrał aż dwa ich podania. Takim sposobem szybko zrobiło się 4:0, a Olmos i Chan były w stanie wygrać tylko jednego gema serwisowego. Finalnie duet z Polką w składzie wygrał 6:1, a cały mecz 2:0 w godzinę i 27 minut.

Dzięki wygranej Magda Linette i Bernarda Pera zameldowały się w półfinale turnieju WTA 500 w Abu Zabi i znacznie wzrosły ich szanse na końcowy triumf. Teraz muszą oczekiwać na rywalki, których starcie zaplanowano na piątek 9 lutego. Z Polką i Amerykanką zmierzą się zwyciężczynie meczu Linda Noskova/Heather Watson - Shuko Aoyma/Aleksandra Krunić. Faworytkami jest drugi duet.