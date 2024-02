Gigantyczna burza w świecie tenisa. Sabalenka "wywołana" do tablicy

W tenisowym świecie nie brakuje kontrowersji wokół pomysłu organizacji turnieju WTA Finals 2024 w Arabii Saudyjskiej. Głos w tej sprawie zabierała między innymi legendarna Martina Navratilova, która wyraziła spore wątpliwości co do słuszności takiej koncepcji. Tym razem wypowiedziała się Storm Hunter, była mistrzyni US Open w grze podwójnej. Jej opinia może szokować. Do dyskusji "wywołała" niejako Arynę Sabalenkę.

