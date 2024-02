Emmma Raducanu w 2021 roku wygrała US Open jako zaledwie 18-latka, a do tego jako pierwsza w historii triumfowała w Wielkim Szlemie jako kwalifikantka. W Flushing Meadows wygrała wówczas aż dziesięć meczów i przeszła do historii światowego tenisa. Po zszokowała jednak wyznaniem, że ten sukces wcale nie sprawia jej radości.

Emma Raducanu żałowała wygrania US Open. Po czasie wycofuje się z tych słów

Do wielkiego sukcesu z 2021 roku Raducanu już nigdy nawet nie nawiązała. W Wielkich Szlemach nie była w stanie przejść nawet drugiej rundy, a dodatkowo jej formę wielokrotnie destabilizowały kontuzje. Po kolejnej serii urazów i operacji w 2023 roku Brytyjka zdecydowała się na szokujące wyznanie.

- Musiałam bardzo szybko dorosnąć. Kiedy wygrałam, byłam bardzo naiwna. Czasami myślę, że żałuję zwycięstwa US Open - przekonywała w czerwcu 2023 w rozmowie z "Sunday Times". Zawodniczka miała na myśli oczywiście gigantyczną presję, która spadła na nią po triumfie oraz była przygnębiona po serii urazów.

Teraz Raducanu bierze udział w turnieju WTA w Abu Zabi i przy okazji rozgrywek rozmawiała z CNN. Podczas wywiadu otrzymała pytanie właśnie o słowa z połowy 2023 roku i teraz jej podejście jest już inne. Brytyjka wszystko wytłumaczyła.

- Myślę, że kiedy mówiłam takie rzeczy, to nie bardzo miałam czas zatrzymać się i cofnąć się myślami do tamtych wspomnień. W tym miejscu, w którym znajduje się dziś, nie zamieniłabym wygranej w US Open na nic innego w świecie - powiedziała 21-latka.

Ponadto pokusiła się również o opis emocji, które towarzyszyły jej w momencie wypowiedzenia szokujących słów. - Byłam pochłonięta wszystkim, co się działo. Teraz gdy przeszłam przez kontuzję, to patrzę na to z innej perspektywy. Jestem naprawdę wdzięczna, że to zrobiłam - podsumowała.

Teraz Emma Raducanu wreszcie wróciła do rywalizacji na światowych kortach. Nadal nie idzie jej jednak najlepiej, bo w każdym turnieju w 2024 roku odpadła w drugiej rundzie. Najpierw w Auckland, później w Australian Open, a w środę 7 lutego w Abu Zabi.