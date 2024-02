Niedawna mistrzyni US Open rozbita w 78 minut. Drugi set to była deklasacja

Emma Raducanu (296. WTA) jest jedną z tenisistek, która z początkiem nowego sezonu wróciła do gry po dłuższej przerwie. W przypadku brytyjskiej tenisistki chodziło o kontuzje nadgarstków, które wymagały poddania się operacji. Po występie w Stuttgarcie w kwietniu ubiegłego roku Raducanu wróciła do gry podczas turnieju WTA 500 w Auckland, gdzie odpadła w drugiej rundzie. Następnie była porażka na tym samym etapie zmagań w Australian Open.

Po turnieju w Melbourne Raducanu wróciła do gry w turnieju WTA 500 w Abu Zabi, gdzie otrzymała od organizatorów dziką kartę. W pierwszej rundzie pokonała Marie Bouzkovą (36. WTA) 6:4, 6:1, a w drugiej zmierzyła się z turniejową "dwójką", czyli Ons Jabeur (6. WTA).

Emma Raducanu przegrała z Ons Jabeur w 78 minut

To spotkanie zaczęło się w najgorszy możliwy sposób dla Raducanu. Po kilkunastu minutach przegrywała już 1:5 i wydawało się, że Jabeur błyskawicznie wygra to spotkanie. Wtedy mistrzyni US Open z 2021 roku obroniła cztery piłki meczowe i wygrała trzy gemy z rzędu. Jabeur prowadziła tylko 5:4, ale wtedy pokazała klasę, wygrywając swojego gema serwisowego bez straty punktu i całego seta 6:4.

Jednak, co nie dało się w pierwszym secie, to udało się w drugim, który trwał zaledwie 29 minut. Raducanu wygrała pierwszego gema w tej partii, a następnie przegrała sześć kolejnych z rzędu i cały mecz 4:6, 1:6. Jej dotychczasowy powrót na korty wypada podobnie do Naomi Osaki (757. WTA), która przegrała w Abu Zabi w pierwszej rundzie z Danielle Collins (71. WTA) 5:7, 0:6. Japonka wygrała w tym roku jedno z czterech spotkań, a Raducanu trzy z sześciu.

Po meczu Brytyjka mogła jednak usłyszeć kilka miłych słów od Ons Jabeur. - Nie ułatwiła mi tego meczu. Emma jest niesamowitą zawodniczką. Życzę jej wszystkiego dobrego. Jestem jej wielką fanką. Czekam na jej kolejne wygrane. Oczywiście nie przeciwko mnie, a innym tenisistkom - mówiła z uśmiechem Tunezyjka w wywiadzie na korcie.

W ćwierćfinale zmagań w Abu Zabi Jabeur zmierzy się z Beatriz Haddad Maią (13. WTA), która wcześniej wygrała z Magdą Linette (55. WTA) 7:6(8-6), 6:7(1-7), 6:1.