Znany komentator brutalnie ocenił Hurkacza. "Powinien uczyć się tego od Igi"

Według dziennikarza Hubert Hurkacz powinien nauczyć się jednej rzeczy od Igi Świątek. Jeśli tego nie przyswoi, będzie mu trudno częściej wygrywać największe turnieje. - To nie jest dobre podejście do uprawiania współczesnego sportu - powiedział Stopa o Hurkaczu w "Podcaście Eurosportu".

Mocne słowa komentatora nt. Hurkacza

Czystych umiejętności gry w tenisa Hurkaczowi nie można odmówić. Jego znakiem rozpoznawczym jest piekielnie mocny serwis, jeden z najmocniejszych w światowej elicie. Ale samym serwisem nie da się wygrywać meczów z najlepszymi, potrzeba czegoś więcej. Zdaniem Karola Stopy brakuje wrocławianinowi czegoś na kształt sportowej złości na korcie i poza tym, bo u niego zupełnie jej nie widać. Powinien być bardziej zadziorny. Użył mocnego określenia.

- Hubert powinien uczyć się od Igi zadziorności. Nie chodzi nawet o mentalność, bo ma ją nie najgorszą. Brakuje mu pazura, instynktu zabójcy, a Iga to ma. Hubert jest grzecznym, ale niestety trochę rozlazłym młodzieńcem, który przeprasza, że żyje. To nie jest dobre podejście do uprawiania współczesnego sportu. Tak długo, jak nie uruchomi w sobie tego "zbója", który wynika z dwumetrowego wzrostu, zasięgu ramion i długich nóg, to nie będzie ważnych pojedynków wygrywał – powiedział Stopa.

Według dziennikarza Hurkacz potrzebuje wyrażać tę sportową złość w trakcie meczu, bo to może też wpłynąć pozytywnie na efektowność jego gry. Uważa, że serie asów serwisowych w pewnym momencie mogą znudzić kibica.

- Jeżeli tenis zamienia się w kanonadę serwisową, choć znajdą się tacy, którzy powiedzą "jakie to fajne", to jest to zawracanie głowy. To nie jest atrakcyjne na dłuższy dystans. My się fascynujemy tym, że Hurkacz zaserwował tysiąc asów. A ile razy nie zaserwował, gdy było to potrzebne? To są pytania bez odpowiedzi, tenis poszedł w statystyki i wyliczenia, które nic nie udowadniają. Są oszustwem, nie pokazują całej prawdy. Jak słyszę takie informacje, to mi się nóż otwiera - przekonuje.

Pewne jest, że po Australian Open Hubert Hurkacz będzie na ósmym miejscu w rankingu ATP. To jego najlepszy wynik w karierze, odkąd znalazł się w tym zestawieniu.