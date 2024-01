Dostrzegli go! Sensacyjne ustalenia ws. Szymona Żurkowskiego. To byłby transfer roku

Na początku stycznia 2024 roku Empoli zdecydowało się na wypożyczenie Szymona Żurkowskiego. Polak nie miał zbyt wielu okazji do gry w drugoligowej Spezii, więc transfer był dla niego szansą. I jak na razie, korzysta z niej perfekcyjnie. Rozegrał dopiero dwa spotkania w Serie A, a już zdobył cztery bramki. Najbardziej imponujący występ zaliczył w starciu z Monzą, kiedy to ustrzelił hat-tricka. "To, co zrobił, z pewnością zostanie docenione i zapamiętane na długo" - pisały media. Taką postawą zwrócił też uwagę innych klubów i niewykluczone, że już wkrótce ponownie zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Szymon Żurkowski trafi do AS Romy? Media wieszczą hitowy transfer

Jak donosi ilromanista.it, Żurkowskim może zainteresować się jedna z włoskich potęg. Mowa konkretnie o AS Romie. W ostatnim czasie piłkarze ze stolicy Włoch nie radzili sobie najlepiej - zajmują dopiero ósme miejsce w lidze - co zaowocowało zwolnieniem Jose Mourinho i jego sztabu. Portugalczyka zastąpił Daniele De Rossi, który powoli wdraża się w działalność klubu i rozgląda się na rynku transferowym.

Już pod koniec czerwca kończy się też wypożyczenie Romelu Lukaku i wydaje się małoprawdopodobne, by rzymska ekipa go wykupiła. W związku z tym Roma będzie potrzebować napastnika i zdaniem dziennikarzy, jednym z kandydatów na to stanowisko jest właśnie Żurkowski, mimo że na co dzień gra na pozycji pomocnika. W przeszłości występował jednak już w ataku.

Żurkowski może zastąpić Lukaku. Czy to oznacza zmianę pozycji?

"Tak naprawdę bez awansu do Ligi Mistrzów Roma będzie miała trudności, by bezpośrednio kupić Belga. W związku z tym mogą wybrać tańszą opcję, ale wciąż przydatną jak Żurkowski" - czytamy. Jak na razie żadna ze stron nie potwierdziła oficjalnego zainteresowania. Wiadomo jedynie, że do transferu miałoby dojść dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

O tym, czy ostatecznie dojdzie do transakcji, przekonamy się w kolejnych miesiącach. Jak na razie Polak skupia się na rywalizacji w barwach Empoli. Dobre występy mogą mu jednak pomóc w przyciągnięciu potencjalnych pracodawców. Jego statystyki w nowej/starej drużynie wyglądają imponująco. Strzela gole średnio co 31 minut. Kolejną szansę na polepszenie statystyk będzie miał już w sobotę 27 stycznia, kiedy to Empoli zmierzy się na wyjeździe z Juventusem.