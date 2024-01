Wielki przełom Huberta Hurkacza! O tym trzeba już mówić głośno

Hubert Hurkacz ćwierćfinalistą Australian Open 2024 - to brzmi dumnie. Dla naszego tenisisty to drugi najlepszy wynik wielkoszlemowy w karierze po półfinale Wimbledonu w 2021 r. Wtedy mało kto spodziewał się tak dobrego wyniku. Dziś Hurkacz należy do światowej czołówki i przed każdym większym turniejem musi mierzyć się z presją jednego z faworytów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Tyle że z tą presją nie zawsze potrafi sobie poradzić. Stąd "dopiero" - biorąc pod uwagę skalę talentu 27-letniego Hurkacza - drugi w karierze ćwierćfinał Wielkiego Szlema.

Podkreślmy tak, aby to wybrzmiało: Hurkacz potrafi zwyciężać w najważniejszych meczach. Ma na koncie triumfy w siedmiu turniejów rangi ATP, w tym dwóch najwyżej rangi ATP 1000: Miami z kwietnia 2021 roku i Szanghaju z października 2023. Od trzech sezonów kończy w top 10 rankingu. Aktualnie jest dziewiąty, ale w najbliższy poniedziałek awansuje o jedną pozycję i będzie najwyżej w karierze.

Hurkacz zagrał inaczej niż wcześniej

Jednak zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, gdy popatrzymy na jego występy wielkoszlemowe. Do tej pory aż 16-krotnie w 23 takich turniejach Polak odpadał w pierwszej lub drugiej rundzie. To wyniki znacznie poniżej jego potencjału, a w Melbourne mogło być podobnie.

Kilka dni temu w swoim drugim spotkaniu w turnieju Hurkacz rywalizował z Czechem Jakubem Mensikiem. 142. na świecie 19-latek prowadził 2:1 w setach i sytuacja wymykała się spod kontroli. Powoli wracały demony przeszłości, gdy Hurkacz nie radził sobie w roli faworyta w jednym z czterech najważniejszych turniejów w roku.

Tym razem pokazał jednak, że robi postęp w sferze mentalnej. Wygrał ostatnie dwa sety i utrzymał się w rywalizacji. W kolejnych spotkaniach z Francuzami Ugo Humbertem i Arthurem Cazaux grał jeszcze pewniej. Świetnie serwował, przejmował inicjatywę, nie czekał na to, co zrobią rywale na korcie.

Z punktu widzenia bezstronnych obserwatorów to żadna sensacja, że dziewiąty w rankingu tenisista dociera do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - można powiedzieć, że to jego miejsce. Dla nas, tych którzy karierę Hurkacza śledzą wnikliwie, była to jednak delikatna, acz miła niespodzianka, że Hubert w ostatnich dniach nie zaliczył żadnej wpadki i pokonał wszystkich rywali, z którymi mierzył się w pierwszych czterech rundach Australian Open.

Czego ponownie brakowało?

Z tym większymi nadziejami mogliśmy przystępować do śledzenia występu Hurkacza w ćwierćfinale z Daniłem Miedwiediewem. Polak występował tu w innej roli - tego, który może, a nie musi. Nie był faworytem, bo Rosjanin to trzeci zawodnik świata, dwukrotny finalista imprezy w Melbourne. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że Hurkacz akurat z tym przeciwnikiem może sobie poradzić, skoro przed środowym meczem miał z nim korzystny bilans bezpośrednich spotkań 3-2.

Miedwiediew okazał się w środę nieznacznie lepszy od Hurkacza. Wygrał 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Kluczowy moment? Początek piątego seta. W czwartej partii nasz zawodnik przegrywał 2:4, przeciwnik był o dwa gemy od wygrania całego spotkania. Wtedy to Polak zaimponował, zaczął grać agresywniej, odrobił stratę przełamania, raz jeszcze odebrał serwis zaskoczonemu Rosjaninowi i doprowadził do piątego seta.

Wydawało się, że Hurkacz jest na fali i nic go już nie zatrzyma. Niestety chwilę później stanął. Presja związana z poczuciem, że zwycięstwo jest realne? W kolejnych gemach decydującej partii Polak wycofał się, grał znów mniej agresywnie, popełniał więcej błędów. Nie poszedł za ciosem, pozwolił, by Miedwiediew doszedł do siebie. Rosjanin to z kolei zbyt doświadczony i utytułowany tenisista, by tego nie wykorzystać.

Oczywiście żal, że Hurkacz, walcząc przez ponad cztery godziny, zszedł z kortu pokonany. Znów nie zabrakło wiele w starciu z największymi, ale jednak zabrakło. W ostatnich miesiącach Polak przegrywał równie minimalnie z Novakiem Djokoviciem czy Carlosem Alcarazem. Z Serbem na ATP Finals 6:7, 6:4, 1:6 czy na zeszłorocznym Wimbledonie 6:7, 6:7, 7:5, 4:6, a z Hiszpanem w Cincinnati 6:2, 6:7, 3:6 i w Toronto 6:3, 6:7, 6:7.

Będzie jeszcze lepiej?

Ćwierćfinał w Melbourne kończy się podobnie. Wiemy, że Hurkacz pracuje nad sferą mentalną, a cały jego występ w tegorocznej imprezie jest tego najlepszym dowodem. Wygrał wszystkie mecze, w których był pod presją jako wyżej sklasyfikowany tenisista. Jeśli zrobi jeszcze jeden krok na polu przygotowania mentalnego, może zwyciężać także w tych pojedynkach, w których po drugiej stronie siatki stają najbardziej topowi przeciwnicy.

Tenisowo Hurkaczowi niczego nie brakuje do najlepszych. Widać to w wielu wymianach, jakie rozgrywał z Djokoviciem, Alcarazem czy w środę z Miedwiediewem. Różni go to, że w najważniejszych momentach ci rywale są o kilka piłek lepsi. A może trzeba dodać: "jeszcze lepsi"?

Po United Cup, w którym polski zespół doszedł do finału, Mats Wilander mówił Sport.pl o presji i o tym, jak Hurkacz może skorzystać na podpatrywaniu Igi Świątek: - Hubi zobaczył z bliska, że w sytuacjach, w których większość graczy jest przestraszona, Iga nagle gra to, co najlepiej potrafi. (...) Gdy był przy Idze, miał takie momenty, w których w duchu aż sobie krzyknął: "Ooo! Tak to robią najlepsi na świecie!".

- Nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną - liczy się, czy nad sobą panujesz, czy potrafisz znaleźć balans i w jednym decydującym punkcie zagrasz troszkę bezpieczniej, a w innym - zaryzykujesz. Patrzenie z bliska, jak to robi Iga, może być tylko świetną lekcją dla kogoś takiego jak Hubert - mówił.

Kariery tenisowe układają się różnie, nie wszyscy potrafią wykorzystać swój potencjał od najmłodszych lat. Dwukrotny mistrz wielkoszlemowy z ostatnich sezonów Szwajcar Stan Wawrinka pierwszy ćwierćfinał takiej imprezy osiągnął dopiero w wieku 25 lat. Po 30-stce wygrywał Roland Garros czy US Open. Wcale nie jest wykluczone, że najlepszą wersję Huberta Hurkacza dopiero zobaczymy.