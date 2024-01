Pogromczyni Świątek wyrzucona z Australian Open. Oto powód

Linda Noskova była "czarnym koniem" tegorocznego Australian Open. Największą sensację sprawiła w III rundzie, kiedy to pokonała 3:6, 6:3, 6:4 liderkę rankingu WTA, Igę Świątek. Na tym nie poprzestała. Na kolejnym etapie rywalizacji wygrała z Eliną Switoliną, choć nie w takim stylu, w jakim by sobie życzyła - rywalka skreczowała przy stanie 3:0 dla Czeszki. W końcu utalentowana 19-latka została zatrzymana przez inną cichą bohaterkę turnieju, Dajanę Jastremską.

Linda Noskova nie gryzła się w język po porażce w AO. "Smutne odczucia"

Noskova lepiej zaczęła ten mecz, bo jako pierwsza przełamała rywalkę, ale bardzo szybko straciła przewagę. Gra była dość wyrównana, ale to Ukrainka wykazywała się większą skutecznością i pewnością na korcie, co przełożyło się na jej zwycięstwo 6:3. Druga partia miała podobny przebieg i ostatecznie zakończyła zmagania Czeszki w Australian Open (4:6 i w całym meczu 0:2). Ćwierćfinał w Melbourne to i tak jej najlepszy wynik w wielkoszlemowym turnieju w karierze.

Mimo tak wielkiego sukcesu Noskova była mocno zawiedziona, co pokazała na konferencji prasowej. Co oczywiste, liczyła, że uda jej się sprawić jeszcze większą sensację. Tym razem jednak rywalka była silniejsza. W rozmowie z mediami Czeszka próbowała znaleźć przyczyny porażki.

- Aktualnie mam negatywne i smutne odczucia. Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń, było zdecydowanie goręcej, a rywalka grała bardzo szybko - podkreśliła Noskova. W pewnym momencie tenisistka zaskoczyła dziennikarzy. Wskazała bowiem na jeszcze jeden i to dość nietypowy powód, który jej zdaniem mógł wpłynąć na słabszą dyspozycję.

Noskova szukała przyczyn porażki. Nagle zaskoczyła opinię publiczną

Chodzi o zbyt dużo czasu spędzonego poza kortem. W końcu jej poprzednie starcie ze Switoliną zakończyło się już po 20 minutach. To mogło wybić ją z rytmu. - Uważam, że nie zagrałam na sto procent. Może wynika to z faktu, że nie udało mi się tak naprawdę zagrać w moim poprzednim meczu. Przez to miała praktycznie dwa dni odpoczynku. Nie byłam w stanie zebrać myśli już od początku spotkania. Przez to rywalka cały czas kontrolowała sytuację - wyjawiła.

Dzięki sukcesowi w AO Noskova zanotuje spory awans w rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu będzie znajdować się w okolicach TOP 30. Obecnie zajmuje 50. lokatę. Z kolei przed Jastremską otworzyła się szansa na sprawienie kolejnej sensacji. Tym bardziej że w półfinale uniknie najgroźniejszych rywalek w postaci Aryny Sabalenki czy Coco Gauff, a trafi na zwyciężczynię starcia Anna Kalińska - Qinwen Zheng.