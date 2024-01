Nie do wiary! Hurkacz naprawdę to zrobił. Sceny w meczu z Miedwiediewem [WIDEO]

Hubert Hurkacz (9. ATP) awansował do ćwierćfinału Australian Open. To jego najlepszy wynik na kortach w Melbourne oraz drugi najlepszy w historii występów wielkoszlemowych. Aby jeszcze go poprawić, musiał pokonać Daniiła Miedwiediewa (3. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Wspaniała akcja Huberta Hurkacza w meczu z Daniiłem Miedwiediewem. Bardzo ważny punkt

Polski tenisista zaczął mecz od przegranego gema serwisowego, ale później zdołał odrobić tę stratę. Gra była bardzo wyrównana, a rozstrzygnięcie zapadło dopiero w tie-breaku. W nim 26-latek raz stracił podanie, przez co przegrał 4-7.

Hurkacz o wiele lepiej zaczął drugą partię, gdyż zaliczył przełamanie. Potem musiał bronić własnego podania, czego dokonał w bardzo efektowny sposób. Miedwiediew chciał zaskoczyć go lobem, ale Polak zdążył do piłki i stojąc tyłem do kortu, zagrał ją między nogami. Po chwili musiał mocno się wysilić, aby odbić zagranie Rosjanina w róg. A niedługo później wymusił na nim podniesienie piłki i mocnym uderzeniem zakończył bardzo efektowną wymianę oraz cały gem. Żywiołowo zareagowała na to publika, którą 26-latek poprosił o głośniejszy doping.

Hubert Hurkacz gra o półfinał Australian Open. Daniił Miedwiediew nie daje za wygraną

W dalszej części seta Hurkacz zaliczył jeszcze jedno przełamanie i dzięki temu zwyciężył 6:2. Gorzej poszło mu w następnej partii, w której szybko stracił serwis. Potem obronił trzy piłki setowe przy własnym podaniu, ale niedługo później Miedwiediew zakończył set wynikiem 6:3.

W następnej partii Hurkacz szybko został przełamany, lecz pokazał charakter i potem dwukrotnie przełamał rosyjskiego tenisistę, dzięki czemu zwyciężył 7:5. Potrzebny był zatem piąty set, w którym Polak znów stracił serwis, ale tym razem nie dał rady tego odrobić. Po porażce 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6 odpadł z Australian Open.