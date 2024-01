"Zakazany" strój na Australian Open. Wielka gwiazda pokazała za dużo

W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat czarnego stroju Igi Świątek na Australian Open. Niektórzy fani byli nim zachwyceni, ale nie każdy podzielał taką opinię. Tenisowe stroje to niekończąca się dyskusja, ale kilka lat temu ten temat wywołał prawdziwą burzę. Chodziło o strój Eugenie Bouchard.

Bouchard to kanadyjska tenisistka, która w 2014 r. w wieku zaledwie 19 lat zagrała w finale Wimbledonu. Wówczas Bouchard dochodziła także do półfinałów Roland Garros czy Australian Open, co zaowocowało piątym miejscem w rankingu WTA. W 2017 r. podczas pierwszej rundy w Melbourne Kanadyjka stała się obiektem burzliwej dyskusji.

Eugenie Bouchard przekroczyła granicę? "Pokazała dużo"

W pierwszym starciu na AO Bouchard rozprawiła się z Amerykanką Louise Chirico, wygrywając 6:0, 6:4. Po zakończeniu meczu zdecydowanie więcej mówiło się o stroju Kanadyjki niż o samym starciu. Bouchard założyła biały top z zaokrąglonymi wcięciami, który odkrywał brzuch. Do kompletu dodała obcisłą, krótką spódniczkę. Taki ubiór nie jest zbyt często spotykany na kortach tenisowych, dlatego stylizacja zawodniczki przez niektórych została odebrana jako kontrowersyjna.

"Eugenie Bouchard pokazała dużo ciała podczas Australian Open. Miała na sobie krótki top i niespotykaną spódnicę Nike. Zignorowała standardową tenisową zasadę nieodsłaniania brzucha" - pisał dziennik "Daily Mail". "Strój Bouchard jest ostry i prowokacyjny, ale jednocześnie gustowny. Zwłaszcza wtedy, gdy stoi w miejscu. Między gemami cały czas musiała poprawiać spódnicę" - dodawał portal Bleacher Report. Mimo to fani tenisistki stwierdzili, że jej strój, który został uznany za nieodpowiedni, wcale nie był prowokacyjny.

W takim samym komplecie Eugenie Bouchard w drugiej rundzie pokonała 7:6(5), 6:2 Chinkę Peng Shuai. Kanadyjka zakończyła rywalizację w kolejnym etapie, przegrywając z Coco Vandeweghe 4:6, 6:3, 5:7.

Co obecnie robi była piąta tenisistka świata? Można się zdziwić

Obecnie Eugenie Bouchard ma 29 lat i zajmuje 290. miejsce w rankingu WTA. Latem zeszłego roku Kanadyjka próbowała zakwalifikować się do US Open, jednak po przejściu pierwszej rundy, przegrała 1:6, 6:4, 4:6 z Dajaną Jastremską. - Mogłabym przeżyć resztę życia bez ponownego uderzania piłki tenisowej, ale jestem wojowniczką i moim pragnieniem jest ciężka praca - mówiła na początku września.

Wówczas organizacja PPA Pickleball Tour poinformowała, że Bouchard od 2024 dołączy do profesjonalnej ligi pickleballa. To sport, który przez kibiców nazywany jest połączeniem tenisa, tenisa stołowego oraz badmintona. Kibice mogli już zobaczyć Bouchard w nietypowej rywalizacji. Oprócz tego Kanadyjka rozwija również karierę w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi aż 2,4 mln użytkowników, z którymi Eugenie Bouchard regularnie dzieli się niektórymi momentami z życia.