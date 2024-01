Co za mecz! Tiebreak zdecydował o przyszłości Polaka w Australian Open

Ubiegłoroczny Australian Open był doskonały dla Jana Zielińskiego, który w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem dotarł do samego finału. Niestety w nim lepszy okazał się duet gospodarzy Rinky Hijikata/Jason Kubler 4:6, 6:7(4). Polak z Monakijczykiem podczas tegorocznej edycji imprezy w Melbourne trzykrotnie wygrywali wojnę nerwów, pokonując rywali w meczach na pełnym dystansie. Dało im to awans do ćwierćfinału.

Porażka Polaka w ćwierćfinale debla. Ale to jeszcze nie koniec

Zieliński z Nysem to para typowych deblistów, a w ćwierćfinale czekało ich starcie z duetem Yannick Hanfmann/Dominic Koepfer. To niemieccy tenisiści, którzy głównie skupiają się na singlu i epizodycznie rywalizują w grze podwójnej, ale w tegorocznym Australian Open pokonali już m.in. obrońców tytułu czy też parę Granollers/Zeballos rozstawioną z czwórką.

Niemiecki duet swoją wartość udowodnił również w środowej konfrontacji, która toczyła się równolegle do meczu Huberta Hurkacza z Daniłem Miedwiediewem na Rod Laver Arena. Hanfmann i Koepfer już w trzecim gemie przełamali serwis Jana Zielińskiego. Pojedynczy break zaważył o losach tej partii, którą 6:4 zapisali Niemcy.

W drugim secie polsko-monakijski duet zaczął lepiej radzić sobie na returnie. Szybko mieli trzy break pointy - pierwsze w tym spotkaniu - ale Dominic Koepfer wyszedł z opresji. W dalszym fragmencie rywalizacja toczyła się gem za gem, ale przy stanie 4:5 sytuacja się powtórzyła. Zieliński z Nysem mieli dwie szanse na przełamanie, co oznaczało piłki setowe. Dobrym podaniem znów uratował się Koepfer. Doszło do tiebreaka, w którym 7:3 lepsi okazali się Niemcy, ponownie pokonując rozstawioną parę. Polakowi i Monakijczykowi w turnieju towarzyszyła "siódemka".

Eliminacja z turnieju deblowe nie oznacza pożegnania z Melbourne dla Jana Zielińskiego. 27-letni Polak rywalizuje jeszcze w mikście. Jeszcze w środę, około godz. 7:30, zagra półfinał miksta w parze z Su-Wei Hsieh.