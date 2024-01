Gigantyczna sensacja już w półfinale Australian Open! Piękny sen trwa. Niebywałe

Piękny sen kwalifikantki wciąż trwa! 93. zawodniczka świata Dajana Jastremska awansowała do półfinału Australian Open 2024, pokonując 6:3, 6:4 Lindę Noskovą, która we wcześniejszym etapie imprezy wyeliminowała Igę Świątek. Ukrainka jest pierwszą od 1978 roku zawodniczką z kwalifikacji, która dotarła do najlepszej czwórki turnieju w Melbourne.

3 screen: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1749984982968209633 Otwórz galerię Na Gazeta.pl