Rosjanie drżą przed Hurkaczem. Apel do Miedwiediewa

Hubert Hurkacz (9. ATP) się nie zatrzymuje. Nie bez problemów, ale jednak dotarł do ćwierćfinału Australian Open, co jest jego największym sukcesem na kortach w Melbourne. Pokonał kolejno Omara Jasika (343. ATP), Jakuba Mensika (142. ATP), Ugo Humberta (20. ATP), Arthura Cazaux (122. ATP). Teraz przed nim największe wyzwanie. Na kolejnym etapie rywalizacji zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP). Nie ulega wątpliwości, że to Rosjanin będzie faworytem, choć Polak już nie raz udowodnił, że jest w stanie sprawić sensację. Tego właśnie obawia się jeden z rodaków Miedwiediewa.

Były rosyjski tenisista ostrzega Miedwiediewa. "Hurkacz jest niebezpieczny"

Mowa o Andrieju Olchowskim, a więc finaliście Rolanda Garrosa z 1992 roku w grze podwójnej. Były tenisista wprost stwierdził, że Miedwiediew musi się jak najlepiej przygotować się do starcia z Hurkaczem. Musi być w pełni skupiony na rywalizacji i nie może pozwolić sobie na chwilę słabości, która przydarzyła mu się m.in. w meczu IV rundy AO.

Wówczas Rosjanin wygrał dwa sety, w trzecim prowadził już 5:2 i nagle jego gra się totalnie posypała. Przegrał pięć kolejnych gemów i zmarnował dwie piłki meczowe. Zrehabilitował się dopiero w decydującej, czwartej partii.

- Myślę, że Daniił trochę za bardzo się rozluźnił w tym meczu. To musi mu dać do myślenia. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Hurkacz to niebezpieczny przeciwnik i Daniił nie może sobie przy nim pozwolić na takie chwile słabości w grze - podkreślił były tenisista w rozmowie z russian.rt.

Olchowski docenił Hurkacza. Co za słowa. Miedwiediew może się bać

Na tym nie koniec. Olchowski wymienił też mocne strony Polaka, które powinny mu dać przewagę nad Miedwiediewem. W tej sytuacji trzecia rakieta świata musi się im dokładnie przyjrzeć i przeanalizować, a także znaleźć sposób na ich zniwelowanie, jeśli chce myśleć o triumfie. - Hurkacz dobrze serwuje. Ogólnie potrafi zaprezentować na korcie bardzo mocny i piękny tenis. Na dodatek trzeba z nim zaciekle walczyć o każdy punkt - ocenił.

Podobne zdanie Olchowski wyraził w rozmowie z mt.gazeta.ru. Stwierdził, że mimo wszystko to Miedwiediew będzie faworytem. - Hurkacz jest w dobrej formie, więc trudno powiedzieć [kto będzie faworytem, przyp.red.]. Jeśli weźmiemy tylko pod uwagę ranking, to według niego Daniił jest wyżej i to on jest faworytem meczu - zakończył.

Biorąc jednak pod uwagę bilans bezpośrednich spotkań, to tutaj kreuje się duża szansa dla Polaka. Panowie rozegrali pięć meczów między sobą - w trzech z nich górą był nasz rodak. Nie ma on jednak dużego doświadczenia w grze w Australian Open. O wiele dalej na tym turnieju w przeszłości zaszedł Miedwiediew.

Dwukrotnie grał w finale, ale ani razu nie udało mu się triumfować. Polscy kibice mają nadzieję, że tym razem Rosjaninowi nie uda się dotrzeć nawet do półfinału. O tym, kto ostatecznie okaże się lepszy, przekonamy się już w środę 24 stycznia po godzinie 3:30 naszego czasu.