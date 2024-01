Djoković znów to zrobił. Nie wytrzymał. "Nie będę mówić, że wszystko jest w porządku" [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) przystąpił do tegorocznego Australian Open jako obrońca tytułu. Jednak już od początku ma spore problemy na korcie. W I rundzie dość niespodziewanie stracił seta w starciu z Dino Prizmiciem (187. ATP). Jeszcze większe kłopoty miał z Alexieiem Popyrinem (43. ATP), gdzie znów dał sobie urwać partię. Rywal był nawet bliski, by doprowadził do pięciosetowej batalii. Na dodatek Serb narzekał na problemy z nadgarstkiem. Zadania nie uławiał mu też jeden z kibiców, który krzyczał coś w jego kierunku. Djoković w końcu nie wytrzymał, poszedł do trybun i rzucił: "Chodź i powiedz mi to w twarz".

Novak Djoković opowiedział o konflikcie z kibicem. Mocne słowa. "Obraził mnie i znieważył"

W ostatnim czasie Djoković coraz częściej wdaje się w słowne konfrontacje z publicznością, co wzbudza zainteresowanie mediów. Nie inaczej było we wtorkowe popołudnie. I tym razem dziennikarze zapytali Serba o szczegóły incydentu. Byli ciekawi, jakimi słowami fan sprowokował tenisistę. Przedstawiciel mediów wyraził się nawet ostrzej o kibicu i nazwał go "idiotą".

Djoković przyznał, że zazwyczaj stara się dzielnie znosić niewłaściwe zachowanie publiczności. Tym razem jednak mężczyzna zdecydowanie przesadził i 36-latek musiał zareagować. - Kiedy ktoś przekracza granicę, zwracam mu uwagę, tak jak miało to miejsce w tym przypadku. Zapytałem go, czy chce podejść bliżej i powiedzieć mi to, co chwilę temu powiedział, a więc obrazić mnie i znieważyć. To wszystko. Nie był on jednak skłonny zejść niżej. Ot, cała sprawa - przyznał Djoković.

Lider rankingu ATP podkreślił jednocześnie, że ma duży próg tolerancji dla zachowań kibiców. Wie, że płacą oni za bilety i nie ma prawa ich upominać. Czasami jednak dochodzi do takich sytuacji, że i on musi złamać własne zasady.

Djoković długo tolerował wybryki kibiców. W końcu powiedział "dość"

- Oczywiście, że takie sytuacje mnie denerwują. Nie będę siedzieć i mówić, że wszystko jest w porządku. (...) Jestem sfrustrowany. Nie chcę doświadczać tego typu zdarzeń, ale muszę to zaakceptować takim, jakie jest - kontynuował.

- Ludzie wypijają kilka drinków... (...) To w porządku. Płacą też za bilety, by z bliska podziwiać naszą grę. Chcą zobaczyć przedstawienie i dobrze się bawić. Nigdy nikogo nie prosiłem o opuszczenie trybun. Nigdy nie prosiłem sędziego, by komuś nakazał wyjść ze stadionu. Nie zrobiłbym tego, bo ten ktoś zapłacił za bilet i ma prawo tam być, powiedzieć, co chce i zachowywać się, jak chce. (...) Ale czasami tego nie toleruję. Tak właśnie było tutaj - dodał.

Teraz przed Djokoviciem kolejne ważne starcie i niewykluczone, że i tym razem rywal sprawi mu sporo kłopotów. Będzie nim Tomas Martin Etcheverry (32. ATP). Argentyńczyk w ostatnim meczu bez większych problemów pokonał znanego francuza Gaela Monfilsa 6:4, 6:4. 6:4.