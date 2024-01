Problemy, problemy Djokovicia. Wybuchł w 4. secie. Zaatakował kibica [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) ma za sobą trudny początek turnieju Australian Open. Serb w pierwszym spotkaniu przez cztery godziny męczył się z Dino Prizmiciem (187. ATP), by wygrać 3:1. W drugim meczu trafił na nieco bardziej wymagającego rywala - Alexieia Popyrina (43. ATP), ale eksperci spodziewali się, że tym razem ogra przeciwnika dużo łatwiej. Australijczyk sprawił liderowi ATP spore problemy.

Novak Djoković najadł się strachu. Kolejny thriller z udziałem legendy na Australian Open

Pierwszy set spotkania poszedł Djokoviciowi zgodnie z planem. Serb w niecałe 40 minut wygrał z rywalem 6:3 i wydawało się, że zaczyna łapać odpowiedni rytm. Wybił go jednak Popyrin, który w drugiej partii szybko przełamał mistrza i z prowadzenia 4:1 miał odpowiednią przewagę. Djoković walczył, ale finalnie przegrał 4:6 i w meczu było 1:1.

Kolejny set był niezwykle wyrównany, a obaj panowie nie mieli zamiaru przegrać swojego podania. Remis utrzymał się aż do tie-breaka, chociaż Popyrin miał aż cztery break pointy przy stanie 5:4 i mógł zakończyć partię. Finalnie w rozstrzygającym momencie to lider światowego rankingu wygrał 7:4 i znów miał przewagę.

Czwarta partia meczu była dla Djokovicia niezwykle wymagająca. Serb wyraźnie pokazywał, że ma problemy z nadgarstkiem, który co chwilę naciągał. Do tego w swoim stylu postanowił prowokować kibiców na trybunach. Jeden z fanów Popyrina krzyczał, na co usłyszał "Chodź i powiedz mi to w twarz" - rzucił w kierunku trybun 10-krotny triumfator Australian Open.

Popyrin dzielnie walczył z serbskim mistrzem, ale przegrywał już 2:3 i kompletnie spalił się na serwisie. Dał przełamać się rywalowi do zera i to wtedy Djoković zaczął zamykać spotkanie. Serb oddał rywalowi jeszcze tylko jednego gema i wygrał partię 6:3, a cały mecz 3:1. Męczył się jednak przez ponad trzy godziny.

W trzeciej rundzie turnieju rywalem Novaka Djokovicia będzie niżej notowany Tomas Martin Etcheverry (32. ATP). Argentyńczyk w ostatnim meczu pokonał znanego francuza Gaela Monflisa 6:4, 6:4. 6:4.