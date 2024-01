Światowe media oczarowane występem 16-latki w AO. "Narodziny gwiazdy"

Nastoletnia Mirra Andriejewa po raz pierwszy zadziwiła świat w minionym roku. Z uwagi na swój wiek - w kwietniu skończyła 16 lat - pula turniejów, w których mogła wystąpić, była ograniczona. Rok 2023 rozpoczęła z 405. miejscem na świecie, ale w listopadzie wspięła się na 46. miejsce. Wielkoszlemowy debiut zanotowała w Roland Garros, dochodząc do trzeciej rundy. Etap dalej zabrnęła na Wimbledonie. US Open zakończyła po drugim meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Świat oczarowany występem 16-latki. "Narodziny gwiazdy"

Wciąż brakowało jej występu w Australian Open - rok temu zagrała w juniorskim finale - ale swój udział w tegorocznej edycji zdążyła już mocno zaznaczyć. W pierwszej rundzie pokonała Bernardę Perę (71. WTA) 7:5, 6:2, ale prawdziwy popis dała na otwarcie środowych zmagań na korcie centralnym w Melbourne Rod Laver Arena. 16-latka rozbiła 6:0, 6:2 rozstawioną z szóstką Ons Jabeur (6. WTA). Zajęło jej to 54 minuty.

- Oczywiście jestem bardzo szczęśliwa, że zagrałam przeciwko Ons. To było jedno z moich marzeń. Uwielbiam sposób, w jaki gra. Jest dla mnie inspiracją, jej sposób działania na korcie i poza nim jest bardzo fajny, więc to zwycięstwo wiele dla mnie znaczy, jest bardzo cenne. Po meczu Ons przyszła do mnie, życzyła powodzenia. Wiem tylko, że jest, kim jest i nigdy się nie zmieni. To właśnie w niej lubię - przyznała po spotkaniu młoda tenisistka.

- Nie spodziewałam się, że zagram tak dobrze w pierwszym secie, choć w drugim też nie szło mi źle. Dla mnie był to niesamowity mecz, jestem bardzo zadowolona z poziomu, jaki pokazałam na korcie - kontynuowała.

Młoda tenisista od dawna jest namaszczona na kolejną wielką zawodniczkę, ale rozmiary zwycięstwa nad trzykrotną finalistką wielkoszlemową i tak robią wrażenie, co widać w światowych mediach.

"Narodziny gwiazdy" - zaznacza oficjalny profil Australian Open. "Wow. 16-letnia Mirra Andriejewa zniszczyła szóstą rakietę świata i swojego idola. 54 minuty. Największe zwycięstwo w jej karierze" - napisał na Twitterze dziennikarz Jose Morgado. "Nastolatka Mirra Andriejewa ogłusza swoją idolkę Ons Jabeur w drugiej rundzie Australian Open" - zaznacza "The Telegraph". "W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy Andriejewa wyłoniła się jako najnowsza, najjaśniejsza młoda tenisowa gwiazda. (...) To jej pierwsze zwycięstwo z zawodniczką z pierwszej "10", co stanowi monumentalny krok w jej karierze" - czytamy dalej.

Zachwycone występem swojej reprezentantki są również rosyjskie media. "Ten sukces jest bardzo ważnym kamieniem milowym w rozwoju naszej gwiazdy, a przede wszystkim pod względem doświadczenia i pewności siebie" - czytamy na portalu sport-express.ru. "Tego dnia na korcie była tylko jedna tenisistka - Andriejewa" - zaznaczają. 16-latka w trzeciej rundzie Australian Open zmierzy się z Diane Parry (72. WTA).