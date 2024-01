Tragedia w Rosji. Nie żyje żona byłego tenisisty

Michaił Jużny to zwycięzca dziesięciu turniejów ATP w zawodowej karierze. Jego najlepsze osiągnięcie w turnieju wielkoszlemowym to z kolei półfinał US Open w 2006 i 2010 roku. 28 stycznia 2008 roku Rosjanin został sklasyfikowany na ósmym miejscu w rankingu ATP, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Michaił Jużny przekazał smutne wieści. Stracił bliską osobę

42-letni zawodnik w 2018 r. zakończył profesjonalną karierę i skupił się na życiu osobistym. Od 2008 r. był w związku z Julią, z którą wychowywał dwóch synów i córkę. Niestety - Jużny przekazał za pośrednictwem rosyjskich mediów tragiczne informacje. Chodzi o jego żonę.

- Czy to prawda, że twoja żona nie żyje? - zapytał się byłego tenisisty dziennikarz Match TV. 42-latek potwierdził smutne doniesienia. Kobieta zmarła w zeszłym tygodniu (8 stycznia) w Dubaju po długiej i ciężkiej chorobie.

Zanim media zapytały tenisistę o tę sprawę, informację o śmierci jego żony przekazała na Twitterze dziennikarka Cindy Shmerler. Ekspertka ESPN dodała informację na temat stanu zdrowia innego tenisisty, Maksa Mirnego z Białorusi. "Były numer jeden na świecie w grze podwójnej Maks Mirny przeszedł operację złośliwego guza mózgu i wraca do zdrowia" - napisala.

Jużny po zakończeniu kariery został trenerem. Pracował m.in. z Daniłem Shapovalovem, jednak ich współpraca nie układała się wzorowo i rozstali się w 2022 roku.