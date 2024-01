Potężna sensacja w AO. Wielka gwiazda tenisa wyrzucona. Kompletna bezradność

Maria Sakkari (8. WTA) jako zawodniczka z czołówki światowego rankingu była wskazywana wśród faworytek do osiągnięcia niezłego wyniku na Australian Open. W pierwszej rundzie Greczynka bez najmniejszych problemów pokonała Japonkę Nao Hibino (88. WTA) 6:4, 6:1 i w drugiej rundzie również liczyła na łatwe zwycięstwo. Zaskoczyła ją jednak Elina Awanesian (74. WTA).

Awanesian w pierwszej rundzie pokonała Chinkę Zhuoxuan Bai 4:6, 7:5, 6:2, ale męczyła się z nią przez prawie półtorej godziny. Przed starciem z Sakkari śmiało można było przypuszczać, że Rosjanka nie będzie miała szans z zawodniczką z czołówki światowego rankingu.

Jednak już w pierwszym secie Awanesian zaskoczyła Greczynkę i zdołała przełamać ją przy stanie 3:3. Dzięki temu zyskała bezpieczną przewagę i utrzymała ja do samego końca, wygrywając 6:4. Sakkari popełniła aż 18 niewymuszonych błędów, była nieskuteczna i zbyt wolna.

W drugim secie sytuacja nie uległa wielkiej zmianie i dalej to Rosjanka rozdawała karty na korcie w Melbourne. Na samym początku dwa razy odebrała serwis Sakkari i szybko prowadziła 3:1. Sfrustrowana zawodniczka z ósmego miejsca światowego rankingu próbowała się odgryzać, ale najczęściej kończyło się to frustracją i bezradnym rozkładaniem rąk. Finalnie to Elina Awanesian zdołała utrzymać bezpieczną przewagę i wygrała partię 6:4, a cały mecz 2:0 w godzinę i 44 minuty.

Oczywiście Sakkari pożegnała się Australian Open w bardzo słabym stylu i po turnieju może wypaść nawet z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Z kolei Awanesian w trzeciej rundzie zmagań zmierzy się z Martą Kostjuk (37. WTA), która ograła Elisę Mertens (28. WTA) 5:7, 6:1, 7:6(6).